29 марта
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Жизнь

Два сценария роста безработицы спрогнозировали в России

До конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 миллиона, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).

Грусть. Безработица
Грусть. Безработица
СС0

В ЦСР спрогнозировали для российского рынка труда два наиболее вероятных сценария развития.

Первый: в случае долговременного структурного спада экономики уровень безработицы вырастет с нынешних 4,4% от численности экономически активного населения до 6,4−6,5% на ближайшие несколько лет.

Второй: из-за потери приблизительно 2 млн рабочих мест безработица вырастет до 7,1−7,8% к концу 2022 года, однако к лету 2023 года рынок труда уже начнет восстанавливаться.

При этом в пользу второго варианта, по мнению ЦСР, говорит то, что многие компании хотя и приостановили свою деятельность, но пока сохраняют персонал.

«Правительство пока не представило свой сценарий развития ситуации на рынке труда, равно как и прогноз ВВП на этот год. Из заявления главы Минтруда Антона Котякова следует, что в ведомстве пока не фиксируют массовых увольнений. По данным министерства, работодатели планируют сократить только 50 тыс. человек, еще около 14 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске, что незначительно превышает эти показатели на конец февраля», — уточняет издание.

В ЦСР подчеркнули, что структура занятости изменится при любом из двух сценариев.

Сокращение числа рабочих мест произойдет в отраслях, более зависимых от импортных компонентов (автопром, производство бытовой техники), а также потерявших из-за санкций внешние (металлургия, производство удобрений) или внутренние (строительство) рынки сбыта.

Однако ряд отраслей столкнется с ростом спроса на продукцию внутри России, что потребует дополнительных рабочих мест. Это отрасли, в которых наблюдается уход с рынка основных конкурентов (текстильное производство, IT), есть фактор удорожания импортной продукции из-за девальвации рубля (одежда, товары для досуга) и остановлена часть зарубежных поставок из-за санкций (микроэлектроника, телеком-оборудование).

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