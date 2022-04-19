19 апреля
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Экономика

«Индекс кулича» посчитали в Алтайском крае

Во сколько обойдется приготовление пасхального кулича в ценах Алтайского края, посчитала «Катунь 24». Использовались данные Росстата.

Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0

Продукты подбирались по классическому рецепту:

  • 350 г муки,
  • 2 яйца,
  • 70 г сливочного масла,
  • 100 г сахара,
  • 170 мл молока.

И для глазури — 2 яйца и 100 г сахара.

В 2022 году за 350 г муки в Алтайском крае придется отдать 14,5 рублей (в 2021 году она стоила 11,3 рубля).

Два яйца в этом году стоят 16 рублей (15,7 в прошлом).

70 г сливочного масла обойдутся в 2022 году 48,5 рублей (в 2021 — 36 рублей).

Сахар подорожал почти в два раза — в 2021 году за 100 г жители Алтая отдавали 4,9 рубля, а в 2022 году уже 8,8 рубля.

В прошлом году за 170 мл молока нужно было заплатить 9,7 рубля, а в этом — 12,2 рублей.

Итого в 2022 году «индекс кулича» в Алтайском крае составил 124,8 рубля. В 2021 году — 97,3 рубля.

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