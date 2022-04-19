Продукты подбирались по классическому рецепту:
- 350 г муки,
- 2 яйца,
- 70 г сливочного масла,
- 100 г сахара,
- 170 мл молока.
И для глазури — 2 яйца и 100 г сахара.
В 2022 году за 350 г муки в Алтайском крае придется отдать 14,5 рублей (в 2021 году она стоила 11,3 рубля).
Два яйца в этом году стоят 16 рублей (15,7 в прошлом).
70 г сливочного масла обойдутся в 2022 году 48,5 рублей (в 2021 — 36 рублей).
Сахар подорожал почти в два раза — в 2021 году за 100 г жители Алтая отдавали 4,9 рубля, а в 2022 году уже 8,8 рубля.
В прошлом году за 170 мл молока нужно было заплатить 9,7 рубля, а в этом — 12,2 рублей.
Итого в 2022 году «индекс кулича» в Алтайском крае составил 124,8 рубля. В 2021 году — 97,3 рубля.