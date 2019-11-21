Индексации не будет: как неработающим пенсионерам получить прибавку к пенсии

В проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), принятом Госдумой во втором чтении, индексации для работающих пенсионеров не предусмотрены. Но определенная прибавка к пенсии все-таки возможна.

Сумма прибавки будет иметь ограниченный максимальный размер, а для ее получения необходимо соблюдение ряда условий.

При перерасчете прибавки учитывается не более трех пенсионных баллов, сообщает Life.

Цена балла и сумма

Чтобы их заработать, за 2019 год зарплата должна быть порядка 30 000 рублей в месяц, согласно расчету пенсионного калькулятора на сайте ПФР. При этом необходимо, чтобы перерывов в трудовой деятельности у человека не было.

В противном случае получения трёх пенсионных баллов зарплата должна быть ещё выше. Таким образом, при цене одного балла в 93 рубля за три балла добавят 279 рублей — это тот максимум, на который может рассчитывать работающий пенсионер.

Сумма предусмотренной надбавки значительно меньше, чем индексация неработающим пенсионерам с 1 января, которая составит 6,6%.

При этом ряд экспертов считают, что рассчитывать на максимальную прибавку на практике могут немногие, пишет ura.ru.

Ранее во время обсуждения законопроекта глава ПФР Антон Дроздов заявил, что планов по возвращению индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет. По словам главы ведомства, для возобновления индексации потребуется 368 млрд рублей, но таких денег нет.