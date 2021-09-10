«Индустриальный район останется родным»: Александр Рождественский рассказал о том, как решить проблемы самой густонаселенной части Барнаула

Перед началом учебного года в Индустриальном районе Барнаула заметно преобразились школьные территории. Часть из них заасфальтировали, отремонтировали входные группы. Внешний вид стал заметно приятнее, тут не поспоришь. Но в районе все же остаются проблемные точки. О них мы пообщались с Александром Рождественским, который много лет возглавлял Индустриальный район и может его оценить с экспертной точки зрения.

«Качество строительства очень высокое»

— Среди барнаульцев , живущих в центре , есть мнение , что Индустриальный район — малопригодные для жизни выселки. Как к этому относитесь?

­ У тех, кто живет в центре города, а я сам прожил много лет у кинотеатра «Мир», действительно мнение такое было. Их понять можно: вот — краевой драмтеатр, алтайский музыкальный театр, вот — дворец спорта, все магазины в шаговой доступности.

Сегодня все это есть и у жителей Индустриального района только в большем масштабе кроме театров. Те, кто там не бывает, плохо представляют, какая там комфортная жизнь.

Многое изменилось: два крупнейших фермерских рынка располагаются в Индустриальном районе. Открыты прекрасные торговые центры. В мою бытность главой района был построен ТРЦ «Европа». За ним — «Москва», «Праздничный», «Огни», «Лента», «Ашан», METRO.

Радует, что продолжает работать программа по строительству общеобразовательных школ и детских садов. Во всех новых микрорайонах такая работа ведется. Строится новая школа в пригородном поселке Спутник, что, на мой взгляд, очень важно.

В квартале 2000 функционирует образовательный кластер со своей школой искусств и бассейном.

В Индустриальном районе есть все и для верующих: в Индустриальном районе самое большое количество действующих храмов.

— На ваш взгляд , какие сейчас есть плюсы и минусы у жизни в Индустриальном районе?

— К сожалению, пока есть проблемы с доступностью сферы образования: ежегодно у жителей района возникают трудности с тем, как отдать ребенка в школу или детский сад. До сих пор школьников из пригородных поселков автобусами доставляют на учебу в Барнаул.

Важный плюс: при застройке новый кварталов сразу проводится комплексное благоустройство. Нет такого, как раньше, — семья в новый дом заезжает и заходит в сапогах, потому что по двору пройти невозможно. На этапе сдачи жилья газоны зеленеют, места для парковки машин определены. Качество строительства высокое. Это людей привлекает.

На сегодняшний день практически нет претензий ни по благоустройству, ни по услугам ЖКХ в домах квартальной застройки Индустриального района. Не хватает только парковочных мест.

Александр Рождественский. Фото Анны Зайковой.

«Это был один сплошной затор»

— Местные жители жалуются , что жилья становится много , новых дорог мало. О транспортной доступности района говорится уже давно. Как ее можно облегчить?

— С 2012 года, когда я стал главой района, занимался этой проблемой сообща с представителями бизнеса. В свое время они поднимали вопрос о плохой транспортной доступности улицы Попова, на участке от Власихинской и до Трактовой.

Это был один сплошной затор. Я помню, как директора обращались за помощью, потому что грузовые машины не могли выехать с баз. Отгрузку приходилось производить в ночное время суток, другого варианта просто не было.

Наконец, эту ситуацию удалось решить.

— Тем не менее , на других участках проблемы остаются.

— Это, прежде всего, следствие растущего количества автомобилей. Везде говорят, что живем плохо, а машин в городе становится все больше. Дорожная сеть Барнаула не справляется с большим потоком машин.

Я Барнаул помню еще 60-х годов: если три автомобиля проедут на проспекту Ленина — это тогда было событие. Павловский тракт в сторону аэропорта вообще был не асфальтирован — сплошная щебенка.

Сейчас, где есть возможность, ведется расширение улиц, и мы это видим. Там, где нет такой возможности, увы, ситуацию не исправить. Конечно, можно пойти путем Китая и строить многоярусные развязки, были бы на это средства.

«Можно было сделать комфортный сквер»

— Еще один злободневный вопрос — зеленые зоны. В Индустриальном районе их практически нет. Как думаете , появится у района когда-нибудь нормальный парк?

— Одна из парковых зон, которая осталась в Индустриальном районе, это сквер имени Ленина. Но, к сожалению, территории у него немного: часть забрал под себя зоопарк, что в принципе, неплохо, часть — стадион Алексея Смертина.

В 2014 году предприниматели за свой счет высадили на территории новые деревья.

Когда решался вопрос о застройке оставшейся площади, лично у меня было внутреннее несогласие. Здесь надо делать настоящий парк, с зонами для прогулок, зелеными насаждениями.

К счастью, удалось отстоять Мизюлинскую рощу, которая благодаря инициативе жителей начала преображаться.

Александр Рождественский. Фото Анны Зайковой.

Других подобных территорий в районе практически не осталось. На улице Взлетной, за торгово-развлекательным центром «Европа» когда-то планировали делать национальную деревню. Там предполагались павильоны всех диаспор и зеленая зона.

Средств и, главное, должного интереса к этому проекту не оказалось. Земля уже много лет пустует. Перспективы появления здесь парка не ясны до сих пор.

В свое время я настаивал на сохранении зеленой зоны в районе кондитерской фабрики. Увы, сейчас эту территорию частично отдали под застройку. А можно было сделать комфортный сквер для жителей окрестных домов.

— Скверы , наподобие того , что в прошлом году открыли на Ускова , по-моему плохо решают существующую проблему. Что думаете на этот счет?

— Конечно, создание подобных скверов вопрос зеленых зон не решает, зато проблему зон отдыха для горожан решает. Я часто проезжаю в тех местах, сквер никогда не пустует: много детей, мамочки с колясками гуляют.

Садить крупномерные деревья достаточно затратное дело. В этом случае поступают по другому: территорию облагораживают цветочными насаждениями. Так создается полноценное ощущение парковой садовой зоны.

— В Индустриальном районе где такие места еще нужны?

— Везде. Но, к сожалению, сегодня застройка согласно генплану ведется так, что зеленые зоны фактически не предусмотрены. Свободных площадей для парков вообще нет.

«Уровень культуры остается низким»

— В Индустриальном районе есть прекрасный участок соснового бора. Как сделать , чтобы там появилась своя «Трасса здоровья»?

— Ежегодно на уборку этой территории выделяются средства, но к сожалению, этого не достаточно. Уровень культуры гуляющих там людей зачастую остается низким. Отсюда выброшенный мусор, поломанные деревья, поджоги.

«Трасса здоровья» — это Центральный район, для жителей Индустриального она далековата. Им нужна своя полноценная лесная территория для прогулок и занятий спортом. Для этого надо хотя бы оборудовать полноценную парковочную площадку и поставить заграждения для проезда машин в бор.

Подобная инициатива должна исходить от самих жителей.

Александр Рождественский. Фото Анны Зайковой.