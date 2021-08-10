Индустрия красоты. Где самозанятым в бьюти-сфере узнать о продвижении своего бизнеса

Организаторами программы являются Центр «Мой бизнес» совместно с АО «Деловая среда».
В рамках обучения представители бьюти-сферы получат ценные знания для развития собственного бизнеса в индустрии красоты, узнают об инструментах грамотного и эффективного продвижения личного бренда и смогут оценить преимущества и возможности самозанятости.
Программа включает в себя:
— обучающий блок для мастеров бьюти индустрии, на котором спикеры, действующие специалисты команды «Персона», расскажут участницам как развивать бизнес в индустрии красоты;
— мастер-классы от специалистов четырех сфер:
- Трендовые стрижки: персонализация от стрижки до укладки.
- Макияж.
- Нейл: комбинированный или пилочный маникюр, какой выбрать?
- Брови: презентация продукции Sexy Brows и Browsun.
Своими знаниями поделятся ТОП-мастера:
- Игорь Стоянова, создатель имидж-студии «Персона» и играющий бизнес-тренер с его авторским тренингом: «Путь мастера и предпринимателя в бьюти».
- Павел Павлов, фотограф с живой лекцией: «Фотография на телефон».
- Анна Московцева, основатель бюро стилистов с вебинаром «Личный бренд. Имидж специалиста».
Благодаря программе «Трансформация бизнеса. Индустрия красоты» участники смогут построить четкую систему ведения доходов и расходов, систематизировать финансовую составляющую бизнеса, выявить причины возникновения возможных творческих кризисов и пути их преодоления.
Кроме того, эксперты помогут научиться развивать свой личный бренд в соцсетях и вести благодаря этому поиск клиентов.
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки, отличившимся участникам, от поставщиков косметики и оборудования, а также обучение на курсе Skillbox и имидж-студии «Персона».
Стать участниками программы могут субъекты МСП и самозанятые.
Старт программы — 17 августа.
Для участия в программе необходимо пройти по ссылке для регистрации: my.dasreda.ru
Здесь же можно найти подробную информацию о программе и спикерах.
Место проведения тренинга: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».
Количество мест ограничено! Участие в программе бесплатное!
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22 (Центр поддержки предпринимательства).
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