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Индустрия красоты. Где самозанятым в бьюти-сфере узнать о продвижении своего бизнеса
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Экономика
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Индустрия красоты. Где самозанятым в бьюти-сфере узнать о продвижении своего бизнеса

Центр «Мой бизнес» приглашает на обучение представителей бьюти-сферы в рамках реализации федеральной программы «Трансформация бизнеса. Индустрия красоты», которая впервые стартует в Алтайском крае 17 августа.

Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП".

Организаторами программы являются Центр «Мой бизнес» совместно с АО «Деловая среда».

В рамках обучения представители бьюти-сферы получат ценные знания для развития собственного бизнеса в индустрии красоты, узнают об инструментах грамотного и эффективного продвижения личного бренда и смогут оценить преимущества и возможности самозанятости.

Программа включает в себя:

— обучающий блок для мастеров бьюти индустрии, на котором спикеры, действующие специалисты команды «Персона», расскажут участницам как развивать бизнес в индустрии красоты;

— мастер-классы от специалистов четырех сфер:

  • Трендовые стрижки: персонализация от стрижки до укладки.
  • Макияж.
  • Нейл: комбинированный или пилочный маникюр, какой выбрать?
  • Брови: презентация продукции Sexy Brows и Browsun.

Своими знаниями поделятся ТОП-мастера:

  • Игорь Стоянова, создатель имидж-студии «Персона» и играющий бизнес-тренер с его авторским тренингом: «Путь мастера и предпринимателя в бьюти».
  • Павел Павлов, фотограф с живой лекцией: «Фотография на телефон».
  • Анна Московцева, основатель бюро стилистов с вебинаром «Личный бренд. Имидж специалиста».

Благодаря программе «Трансформация бизнеса. Индустрия красоты» участники смогут построить четкую систему ведения доходов и расходов, систематизировать финансовую составляющую бизнеса, выявить причины возникновения возможных творческих кризисов и пути их преодоления.

Кроме того, эксперты помогут научиться развивать свой личный бренд в соцсетях и вести благодаря этому поиск клиентов.

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки, отличившимся участникам, от поставщиков косметики и оборудования, а также обучение на курсе Skillbox и имидж-студии «Персона».

Стать участниками программы могут субъекты МСП и самозанятые.

Старт программы — 17 августа.

Для участия в программе необходимо пройти по ссылке для регистрации: my.dasreda.ru


Здесь же можно найти подробную информацию о программе и спикерах.

Место проведения тренинга: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».

Количество мест ограничено! Участие в программе бесплатное!

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22 (Центр поддержки предпринимательства).

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