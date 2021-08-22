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Экономика

Инфляция в Алтайском крае обгоняет общероссийские темпы

Показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%. По информации регионального отделения Банка России, в этом отношении данная цифра выше и общероссийской (6,46%), и общесибирской (6,88%).

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Рост инфляции связан в основном с увеличением спроса на товары непродовольственного сектора, а также увеличением различных затрат производителей и поставщиков.

При этом увеличение цен в продовольственном секторе замедлилось с 8,57% до 8,08%. Данный спад является традиционным и связан с началом сезона сбора урожая.

Что касается непродовольственного сектора, то здесь инфляция по итогам июля составила 11,18%, хотя месяце ранее показатель был равен 9,84%.

Повышение цен в непродовольственном секторе называют мировой тенденцией, связанной с повсеместным ростом спроса на древесину, металлы, полимеры и электронные комплектующие.

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