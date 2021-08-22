Инфляция в Алтайском крае обгоняет общероссийские темпы

Рост инфляции связан в основном с увеличением спроса на товары непродовольственного сектора, а также увеличением различных затрат производителей и поставщиков.
При этом увеличение цен в продовольственном секторе замедлилось с 8,57% до 8,08%. Данный спад является традиционным и связан с началом сезона сбора урожая.
Что касается непродовольственного сектора, то здесь инфляция по итогам июля составила 11,18%, хотя месяце ранее показатель был равен 9,84%.
Повышение цен в непродовольственном секторе называют мировой тенденцией, связанной с повсеместным ростом спроса на древесину, металлы, полимеры и электронные комплектующие.