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Экономика

Инфляция в Алтайском крае с начала года составила 11%

Дефляция в Алтайском крае в сентябре зафиксирована на уровне 0,1%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные крайстата.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Инфляция с начала 2022-го составила 11%.

В прошлом году инфляция в Алтайском крае составила 10,2%.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наблюдают рост инфляции.

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