Инфляция в Алтайском крае с начала года составила 11%

Инфляция с начала 2022-го составила 11%.
В прошлом году инфляция в Алтайском крае составила 10,2%.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наблюдают рост инфляции.
Дефляция в Алтайском крае в сентябре зафиксирована на уровне 0,1%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные крайстата.
Инфляция с начала 2022-го составила 11%.
В прошлом году инфляция в Алтайском крае составила 10,2%.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наблюдают рост инфляции.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter