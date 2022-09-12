13 сентября
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Экономика

В Алтайском крае наблюдают рост инфляции

С начала 2022 года инфляция в Алтайском крае составила 11%. Дефляция же находится на уровне 0,6%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заем. Деньги. Оплата.
Заем. Деньги. Оплата.
unsplash.com

В прошлом месяце наблюдают падение средних потребительских цен. Это связано со снижением стоимости на продукты питания на 1,4%. Однако с начала года инфляция в этой категории товаров составила 11,4%.

Она же выросла в группе непродовольственных товаров с начала года и составляет 13%. За август — 0,2%.

В последний месяц лета в секторе услуг была зафиксирована дефляция. Цены снизились на 0,3%. В этой категории меньшая инфляция из всех — 8,1%.

В среднем инфляция в Алтайском выросла на 0,8%. В прошлом году она составила 10,2%.

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