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Экономика

Инфляция в России резко подскочила впервые за несколько лет

Инфляция в России по состоянию на минувший понедельник, 5 июля, в годовом выражении достигла 6,6%, это следует из обзора Министерства экономического развития (МЭР), который приводит РИА Новости.

Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Анна Зайкова

Согласно данным Росстата, в июне годовая инфляция ускорилась до 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 года, а месячная составила 0,69%, что является рекордом с июня 2012 года.

МЭР в своем обзоре объясняет ускорение инфляции низкой базой 2020 года. Основным драйвером роста выступает продовольствие из-за подорожания овощей и фруктов.

В то же время в ведомстве отметили, что продовольственная инфляция в прошлом месяце затормозилась до 0,64% по сравнению с майским показателем в 0,96%.

Подорожание непродовольственных товаров, как поясняют в МЭР, связано с ускоренным ростом цен на товары с высокой долей импорта и стройматериалы. Кроме того, свое влияние оказал рост цен на туристические услуги.

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