Информатор рассекретил демократичную стоимость нового iPhone 12

Информацию про новые iPhone раскрыл авторитетный информатор, который ранее дал точные данные про новый iPhone SE, а также назвал его дату выхода на рынок, пишет портал Astera.

В этот раз инсайдер Джон Проссер на своем YouTube-канале назвал цены и некоторые особенности будущих смартфонов iPhone. Так, в сентябре компания Apple представит четыре модели.

Самая младшая из них — iPhone 12 будет стоить 649 долларов, по нынешнему курсу это 48,2 тыс. рублей. Стоимость версии iPhone 12 Plus может составить 749 долларов (55,6 тыс. рублей).

Самыми дорогими будут iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Их в США предложат за 999 и 1099 долларов соответственно. Стоит отметить, что такие же цены сейчас действуют на iPhone 11 серии.