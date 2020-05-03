Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Информатор рассекретил демократичную стоимость нового iPhone 12

Информацию про новые iPhone раскрыл авторитетный информатор, который ранее дал точные данные про новый iPhone SE, а также назвал его дату выхода на рынок, пишет портал Astera.

iPhone, фото.
iPhone, фото.
СС0

В этот раз инсайдер Джон Проссер на своем YouTube-канале назвал цены и некоторые особенности будущих смартфонов iPhone. Так, в сентябре компания Apple представит четыре модели.

Самая младшая из них — iPhone 12 будет стоить 649 долларов, по нынешнему курсу это 48,2 тыс. рублей. Стоимость версии iPhone 12 Plus может составить 749 долларов (55,6 тыс. рублей).

Самыми дорогими будут iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Их в США предложат за 999 и 1099 долларов соответственно. Стоит отметить, что такие же цены сейчас действуют на iPhone 11 серии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость