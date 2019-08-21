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Инноваторы Алтайского края пройдут обучение в рамках региональной акселерационной программы

Министерство экономического развития Алтайского края инициировало конкурсный отбор инновационных технологических проектов для прохождения региональной акселерационной программы Altai Startup Course.

Региональная акселерационная программа Altai Startup Course.
Региональная акселерационная программа Altai Startup Course.
Источник: ООО "Путеводитель по инновациям"

Программа нацелена как на стартап-команды, так и на уже зарегистрированные компании, имеющие в своем активе разработки в наукоемких отраслях, которые хотят найти масштабируемую, воспроизводимую и рентабельную бизнес-модель, а также получить гранты или стартовые инвестиции для развития своего проекта.

В ходе акселерационной программы участники будут формировать бизнес-компетенции по управлению целями и командой стартапа, разработке бизнес-модели, исследованию рынка и конкурентному анализу, основам маркетинга и продаж, а также прорабатывать свои бизнес-планы, финансово-экономические модели и презентации проекта.

Всего в акселерационную программу будет отобрано около 30 проектов по результатам заочной экспертизы и собеседования.

Прием проектных заявок продлится до 25 августа 2019 года (включительно).

Организаторами региональной акселерационной программы выступают Министерство экономического развития Алтайского края и акселератор инновационно-технологических проектов и стартапов «Путеводитель по инновациям» в партнерстве с Ассоциацией поддержки инноваций.

Мы решили связаться с Министерством экономического развития Алтайского края и узнать подробности. На наши вопросы согласился ответить заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Викторович Ерохин.

— Расскажите, что собой представляет региональная акселерационная программа?

Алексей Ерохин.
Алексей Ерохин.
Источник: ООО «Путеводитель по инновациям»

— Региональная акселерационная программа (РАП) — это трехмесячная программа ускоренного развития технологических проектов, находящихся на ранней стадии: от идеи и проведения разработки до наличия прототипа и первых продаж. Это так называемые стартап-проекты.

Акселерационная программа состоит из нескольких этапов и включает первичную технологическую и бизнес-экспертизу, очные занятия, обучение и работу на онлайн-платформе, промежуточное тестирование, групповые и индивидуальные консультации, еженедельное взаимодействие с наставниками и итоговые защиты — презентации перед экспертами и инвесторами.

— С какой целью Министерство экономического развития Алтайского края инициировало проведение РАП?

— Основная цель проведения — это образовательная и консультационная поддержка технологических проектов в нашем регионе, имеющих потенциал стать быстрорастущими бизнесами, которые в будущем смогут создавать новые рабочие места, наращивать экспорт в другие регионы и за рубеж. Во многом это достигается за счет формирования определенного типа мышления, развития предпринимательских качеств и компетенций у проектных команд.

Сопутствующей задачей является подготовка качественных и конкурентоспособных заявок для участия в конкурсах федеральных институтов развития на получение грантового финансирования (например, такие программы, как «Умник» и «Старт» Фонда содействия инновациям, грантовые программы Фонда Сколково, программы Фонда НТИ).

Также мы рассчитываем привлечь к участию предпринимательское сообщество региона в качестве менторов, потенциальных индустриальных партнеров для последующей коммерциализации технологий и, возможно, предоставления стартапам венчурных инвестиций.

Региональная акселерационная программа Altai Startup Course.
Региональная акселерационная программа Altai Startup Course.
Источник: ООО «Путеводитель по инновациям»

— Кто может принять участие в отборе проектов?

— Пройти акселерационную программу смогут авторы проектов и основатели стартапов в любой области (биотехнологии, информационные технологии, сельское хозяйство, промышленность, медицина, приборостроение, электроника и другие), постоянно проживающие на территории Алтайского края. Программа нацелена как на стартап-команды, так и на уже зарегистрированные компании, имеющие в своем активе разработки в наукоемких отраслях, ищущие инвестиции для развития проекта.

К участию приглашаем технологических предпринимателей, руководителей малого бизнеса, изобретателей, ученых, инженеров, сотрудников и студентов образовательных учреждений.

— Зачем компаниям, вузам участвовать в акселерационной программе?

— Основным стимулом для участия является возможность глубоко проработать свой проект, выявить и устранить в нем проблемные и узкие места, найти правильный вектор развития, получить компетентную экспертизу и поддержку со стороны более опытных технологических предпринимателей, представителей институтов развития России, органов государственного управления.

В зависимости от стадии цели и мотивация участников несколько отличаются. Например, те, у кого есть только идея, смогут оформить ее в виде проекта и сделать первые шаги на пути ее реализации. Проекты с готовым прототипом есть возможность довести до первых продаж. А те, кто уже начал продавать, поймут, как можно кратно увеличить темпы роста продаж.

У разных команд — разные запросы: кто-то хочет привлечь инвестиции, кто-то — проработать финансово-экономическую модель, кто-то — понять, как правильно осуществить правовую охрану своей разработки или как собрать команду и управлять ею.

— Очные занятия тоже предусмотрены?

— Да, будет две очные сессии по четыре дня — в конце сентября и начале ноября. Занятия будут проводить опытные спикеры, эксперты и бизнес-тренеры федерального уровня. Также мы ожидаем, что на очные занятия приедут представители Сколково, Российской венчурной компании, других федеральных структур, поддерживающих инновации.

— Я правильно понимаю, что очные занятия — это лекции?

— Не совсем так. Большая часть лекционного материала перенесена в онлайн-формат, который участники смогут просматривать в любое удобное для них время. А вот очные сессии будут более практико-ориентированными — это такие форматы, как семинары, практикумы, деловые игры, тренинги, мастер-классы, кейс-стади (разборы кейсов других проектов и компаний), дискуссии.

Индивидуальная консультация с опытным предпринимателем.
Индивидуальная консультация с опытным предпринимателем.
Источник: ООО «Путеводитель по инновациям»

— Кто такие менторы и трекеры, которые будут сопровождать проекты участников?

— Ментор — это один из двух наставников, который будет закреплен за проектом. Это действующий предприниматель, который делится своими знанием, опытом и экспертным мнением, дает ценные советы, мотивирует и поддерживает, предостерегает от ошибок, помогает своими связями и поиском нужных контактов. В общем, он отвечает за помощь в подготовке содержательной стороны проекта.

Второй наставник — трекер, отвечающий за прогресс проекта. Он помогает фокусироваться на самом главном, планировать действия и делать анализ результатов, ставить и проверять бизнес-гипотезы, находить узкие места и точки кратного роста, достигать поставленных целей и показателей.

— Кто является оператором проведения РАП?

— Оператором выступает акселератор инновационно-технологических проектов и стартапов «Путеводитель по инновациям». Компания имеет значительный опыт организации подобных мероприятий. С 2015 года более 300 проектов прошли ее акселерационные программы в 10 регионах России, а в различных образовательных мероприятиях приняли участие свыше 3000 человек.

— Что получат участники, прошедшие обучение?

— У участников, прошедших программу, будут проработанный профайл (бизнес-план) проекта и несколько версий презентаций. В завершение курса состоится демонстрационный день — итоговое мероприятие, на котором проекты представят венчурным инвесторам, экспертам и представителям федеральных фондов и региональной инновационной инфраструктуры.

— Каковы ожидаемые результаты от реализации программы?

— Планируем набрать в программу около 10 проектов на стадии «идея», 12 — на стадии «идет разработка / есть прототип» и 8 — на стадии «первые продажи». Ожидаем, что часть проектов по итогу можно будет заявить на получение грантового финансирования в Фонд содействия инновациям. Рассчитываем также на создание MVP/прототипа у участников РАП на стадии «идея» и на стартовые продажи продукции у проектов на стадии «прототип». Более 80% участников программы должны будут зарегистрировать юридическое лицо, если еще не сделали это на этапе подачи заявок.

— Сколько стоит участие в программе?

— Данная программа реализуется за счет средств краевого бюджета и поэтому полностью бесплатна для лиц, проживающих на территории Алтайского края.

— Где можно ознакомиться с подробной информацией о программе и подать заявку?

— Информация о программе размещена на сайте www.startup-altai.ru. Прием заявок продлится до 25 августа включительно. Старт программы запланирован на 2 сентября.

По вопросам участия можно обращаться к Ольге Величко — главному специалисту отдела трансфера и коммерциализации технологий Министерства экономического развития Алтайского края по тел. +7 (3852) 35-48-07 и эл. почте o.velichko@alregn.ru; по организационным вопросам — к Ляйсан Мирфатиховой — директору департамента акселерационных программ ООО «Путеводитель по инновациям» по тел. +7 (987) 474-69-60 и эл. почте mirfatikhova@yandex.ru.

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