Инноваторы Алтайского края пройдут обучение в рамках региональной акселерационной программы

Программа нацелена как на стартап-команды, так и на уже зарегистрированные компании, имеющие в своем активе разработки в наукоемких отраслях, которые хотят найти масштабируемую, воспроизводимую и рентабельную бизнес-модель, а также получить гранты или стартовые инвестиции для развития своего проекта.

В ходе акселерационной программы участники будут формировать бизнес-компетенции по управлению целями и командой стартапа, разработке бизнес-модели, исследованию рынка и конкурентному анализу, основам маркетинга и продаж, а также прорабатывать свои бизнес-планы, финансово-экономические модели и презентации проекта.

Всего в акселерационную программу будет отобрано около 30 проектов по результатам заочной экспертизы и собеседования.

Прием проектных заявок продлится до 25 августа 2019 года (включительно).

Организаторами региональной акселерационной программы выступают Министерство экономического развития Алтайского края и акселератор инновационно-технологических проектов и стартапов «Путеводитель по инновациям» в партнерстве с Ассоциацией поддержки инноваций.

Мы решили связаться с Министерством экономического развития Алтайского края и узнать подробности. На наши вопросы согласился ответить заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Викторович Ерохин.

— Расскажите , что собой представляет региональная акселерационная программа?

Алексей Ерохин. Источник: ООО «Путеводитель по инновациям»

— Региональная акселерационная программа (РАП) — это трехмесячная программа ускоренного развития технологических проектов, находящихся на ранней стадии: от идеи и проведения разработки до наличия прототипа и первых продаж. Это так называемые стартап-проекты.

Акселерационная программа состоит из нескольких этапов и включает первичную технологическую и бизнес-экспертизу, очные занятия, обучение и работу на онлайн-платформе, промежуточное тестирование, групповые и индивидуальные консультации, еженедельное взаимодействие с наставниками и итоговые защиты — презентации перед экспертами и инвесторами.

— С какой целью Министерство экономического развития Алтайского края инициировало проведение РАП?

— Основная цель проведения — это образовательная и консультационная поддержка технологических проектов в нашем регионе, имеющих потенциал стать быстрорастущими бизнесами, которые в будущем смогут создавать новые рабочие места, наращивать экспорт в другие регионы и за рубеж. Во многом это достигается за счет формирования определенного типа мышления, развития предпринимательских качеств и компетенций у проектных команд.

Сопутствующей задачей является подготовка качественных и конкурентоспособных заявок для участия в конкурсах федеральных институтов развития на получение грантового финансирования (например, такие программы, как «Умник» и «Старт» Фонда содействия инновациям, грантовые программы Фонда Сколково, программы Фонда НТИ).

Также мы рассчитываем привлечь к участию предпринимательское сообщество региона в качестве менторов, потенциальных индустриальных партнеров для последующей коммерциализации технологий и, возможно, предоставления стартапам венчурных инвестиций.

Региональная акселерационная программа Altai Startup Course. Источник: ООО «Путеводитель по инновациям»

— Кто может принять участие в отборе проектов?

— Пройти акселерационную программу смогут авторы проектов и основатели стартапов в любой области (биотехнологии, информационные технологии, сельское хозяйство, промышленность, медицина, приборостроение, электроника и другие), постоянно проживающие на территории Алтайского края. Программа нацелена как на стартап-команды, так и на уже зарегистрированные компании, имеющие в своем активе разработки в наукоемких отраслях, ищущие инвестиции для развития проекта.

К участию приглашаем технологических предпринимателей, руководителей малого бизнеса, изобретателей, ученых, инженеров, сотрудников и студентов образовательных учреждений.

— Зачем компаниям , вузам участвовать в акселерационной программе?

— Основным стимулом для участия является возможность глубоко проработать свой проект, выявить и устранить в нем проблемные и узкие места, найти правильный вектор развития, получить компетентную экспертизу и поддержку со стороны более опытных технологических предпринимателей, представителей институтов развития России, органов государственного управления.

В зависимости от стадии цели и мотивация участников несколько отличаются. Например, те, у кого есть только идея, смогут оформить ее в виде проекта и сделать первые шаги на пути ее реализации. Проекты с готовым прототипом есть возможность довести до первых продаж. А те, кто уже начал продавать, поймут, как можно кратно увеличить темпы роста продаж.

У разных команд — разные запросы: кто-то хочет привлечь инвестиции, кто-то — проработать финансово-экономическую модель, кто-то — понять, как правильно осуществить правовую охрану своей разработки или как собрать команду и управлять ею.

— Очные занятия тоже предусмотрены?

— Да, будет две очные сессии по четыре дня — в конце сентября и начале ноября. Занятия будут проводить опытные спикеры, эксперты и бизнес-тренеры федерального уровня. Также мы ожидаем, что на очные занятия приедут представители Сколково, Российской венчурной компании, других федеральных структур, поддерживающих инновации.

— Я правильно понимаю , что очные занятия — это лекции?

— Не совсем так. Большая часть лекционного материала перенесена в онлайн-формат, который участники смогут просматривать в любое удобное для них время. А вот очные сессии будут более практико-ориентированными — это такие форматы, как семинары, практикумы, деловые игры, тренинги, мастер-классы, кейс-стади (разборы кейсов других проектов и компаний), дискуссии.

Индивидуальная консультация с опытным предпринимателем. Источник: ООО «Путеводитель по инновациям»

— Кто такие менторы и трекеры , которые будут сопровождать проекты участников?

— Ментор — это один из двух наставников, который будет закреплен за проектом. Это действующий предприниматель, который делится своими знанием, опытом и экспертным мнением, дает ценные советы, мотивирует и поддерживает, предостерегает от ошибок, помогает своими связями и поиском нужных контактов. В общем, он отвечает за помощь в подготовке содержательной стороны проекта.

Второй наставник — трекер, отвечающий за прогресс проекта. Он помогает фокусироваться на самом главном, планировать действия и делать анализ результатов, ставить и проверять бизнес-гипотезы, находить узкие места и точки кратного роста, достигать поставленных целей и показателей.

— Кто является оператором проведения РАП?

— Оператором выступает акселератор инновационно-технологических проектов и стартапов «Путеводитель по инновациям». Компания имеет значительный опыт организации подобных мероприятий. С 2015 года более 300 проектов прошли ее акселерационные программы в 10 регионах России, а в различных образовательных мероприятиях приняли участие свыше 3000 человек.

— Что получат участники , прошедшие обучение?

— У участников, прошедших программу, будут проработанный профайл (бизнес-план) проекта и несколько версий презентаций. В завершение курса состоится демонстрационный день — итоговое мероприятие, на котором проекты представят венчурным инвесторам, экспертам и представителям федеральных фондов и региональной инновационной инфраструктуры.

— Каковы ожидаемые результаты от реализации программы?

— Планируем набрать в программу около 10 проектов на стадии «идея», 12 — на стадии «идет разработка / есть прототип» и 8 — на стадии «первые продажи». Ожидаем, что часть проектов по итогу можно будет заявить на получение грантового финансирования в Фонд содействия инновациям. Рассчитываем также на создание MVP/прототипа у участников РАП на стадии «идея» и на стартовые продажи продукции у проектов на стадии «прототип». Более 80% участников программы должны будут зарегистрировать юридическое лицо, если еще не сделали это на этапе подачи заявок.

— Сколько стоит участие в программе?

— Данная программа реализуется за счет средств краевого бюджета и поэтому полностью бесплатна для лиц, проживающих на территории Алтайского края.

— Где можно ознакомиться с подробной информацией о программе и подать заявку?

— Информация о программе размещена на сайте www.startup-altai.ru. Прием заявок продлится до 25 августа включительно. Старт программы запланирован на 2 сентября.

По вопросам участия можно обращаться к Ольге Величко — главному специалисту отдела трансфера и коммерциализации технологий Министерства экономического развития Алтайского края по тел. +7 (3852) 35-48-07 и эл. почте o.velichko@alregn.ru; по организационным вопросам — к Ляйсан Мирфатиховой — директору департамента акселерационных программ ООО «Путеводитель по инновациям» по тел. +7 (987) 474-69-60 и эл. почте mirfatikhova@yandex.ru.

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