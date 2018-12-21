«Людей понять можно»: власти рассказали, что происходит на одном из крупнейших барнаульских заводов

С чего все началось?
О ситуации на «Барнаульском маслоэкстракционном заводе» стало известно 11 декабря, после того, как одна из работниц предприятия обратилась через интернет-форум к заместителю председателя АКЗС Сергею Серову.
Елена Михайловская,
сотрудник «Барнаульского маслоэкстракционного завода»:
Считаю, что для вас не будет секретом положение дел на некогда процветающем предприятии города Барнаула «Агросибраздолье». От лица коллектива просим вас открыть нам глаза на происходящие в системе управления изменения нашим заводом, а именно: постоянная смена руководства, постоянные перебои в поставке сырья для переработки. Быть может нам необходимо озаботиться поиском новых мест работы? Какое будущее у нашего предприятия?
Со своей стороны Серов ответил, что обращение является «тревожным сигналом» и попросил уточнить детали происходящего в его профильном комитете.
По словам Александра Большакова, проблем с поставками сырья у «Барнаульского маслоэкстракционного завода» сейчас нет. В крае собран большой урожай масличных культур, которого хватит, чтобы загрузить все мощности.
Что касается самих работников, то они трудоустроены в недавно зарегистрированной компании «Благо Барнаул». В этом плане никаких проблем нет.
А вот относительно судьбы самого предприятия вопросы имеются.
Сейчас арендатором мощностей в Барнауле выступает федеральная структура «Благо». Однако что инвестор планирует делать с активами на Алтае неизвестно.
Александр Большаков,
руководитель управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайского края:
Людей понять можно: сегодня арендатор работает, завтра может уйти. Но до того момента пока продолжается суд по делу о банкротстве компании «Юг Сибири» (головная структура Барнаульского и Бийского МЭЗов, — прим. ред), ясности не будет.
При этом, по словам Большакова, «Благо» активно работает по продвижению алтайского масла и делает все, чтобы вывести его на новые рынки сбыта.
Что произошло с «Югом Сибири»?
На протяжении нескольких лет компания вела активную инвестиционную деятельность за счет кредитных средств «Промсвязьбанка», который (как и «Юг Сибири») входил в число бизнес-активов известных российских предпринимателей братьев Ананьевых.
В декабре 2017 года стало известно о введении процедуры оздоровления банка. В его структуре появилась временная администрация, назначенная Центробанком. После этого в кулуарах заговорили о финансовых проблемах алтайской компании из-за имеющихся перед «Промсвязьбанком» кредитных обязательств и невозможности привлечь дополнительные вливания.
В июне 2018 года «Юг Сибири» подал иск о своем банкротстве.