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6 февраля 0°C

Институт в «Сколково» попросил 27 млрд рублей на «новую технологическую эру»

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) предложил создать в России центр по производству компонентов, которые можно применять в сетях 6G, пишет РБК.

Программа Practicum Global Shift бизнес-школы СКОЛКОВО.
Программа Practicum Global Shift бизнес-школы СКОЛКОВО.
Источник: «Сколково»

Инфраструктуру для производства компонентов для оптоэлектроники Сколтех предложил создать на своей территории. Создание производства потребует минимум 12,6 млрд рублей до 2024 года, «оптимальная» сумма вложений — 26,9 млрд.

«Средства, которые просит выделить институт, должны пойти на закупку оборудования, создание чистой зоны и запуск производства. Как мне известно, речь идет пока о государственном финансировании этой стадии проекта», — пояснил гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов.

Суть затеи

Оптически насыщенные системы — «новая технологическая эра» — это информационные, сенсорные и квантовые системы, в которых происходит замена высокоскоростных микроэлектронных компонентов на фотонные.

Микроэлектроника для передачи данных использует электрические соединения, оптоэлектроника — фотонные (световые).

Системы можно применять для передачи, обработки и записи информации, комплексных вычислений на больших массивах данных, сенсорах и датчиках, системах медицинской диагностики и терапии и не только.

Голубь. Свет
Голубь. Свет
СС0

Предположительно, на строительство подобного центра потребуется не менее двух лет. При этом модель его использования пока не ясна: или самостоятельно выполнять заказы, или предоставлять доступ к своим мощностям.

Юнусов отметил, что сам проект весьма важен, поскольку подобная технология перспективна для многих отраслей.

Стоит отметить, что мировой рынок традиционной фотоники в 2019 году составил 600 млрд долларов, причем пока реализовано лишь 20% потенциала фотонных технологий.

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