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Интенсив для предпринимателей и руководителей в найме: избавиться от персоналозависимости

Факт: малый бизнес зачастую вынужден закрыть направление или закрыться совсем, потому что не может нанять сотрудников.

Интенсив для предпринимателей и руководителей в найме.
Интенсив для предпринимателей и руководителей в найме.
Источник: ИП Круглова А. В.

Проблема найма сейчас — одна из самых распространенных. А все потому, что рынок соискателей стремительно убывает. Если вы предприниматель или руководитель отдела, то вы можете уже совсем скоро столкнуться с тем, что вам просто не хватит соискателей.

Если вы хотите этого избежать и понять, как правильно нанимать людей и вводить их в должность, то у нас есть для вас хорошая новость.

27 июня в Барнаул приезжает эксперт по бизнес-управлению Анна Круглова с интенсивом «Избавлю вас от персоналозависимости». Приглашаем принять участие владельцев бизнесов и руководителей, у кого есть в подчинении минимум два сотрудника.

Что будет на живой встрече с экспертом:

Вы измените свое мышление по найму. Поймете, почему старые методы больше не работают. Узнаете, что нужно изменить, чтобы поток соискателей в вашу компанию был стабильным.
Получите лайфхаки, которые позволят решить вопросы найма с высокой эффективностью.
Узнаете секреты, которые могут избавить вас от персоналозависимости.

Анна Круглова — практик! Лично наняла более 1500 человек и сделала рекрутинг профессией.

Интенсив пройдет в малой группе до 15 человек.

27 июня с 10:00 до 18:00

Узнать подробности и забронировать место можно на сайте: http://labr.upr.barnaul.tilda.ws/labruprbarnaul

Если у вас есть вопросы или вы сомневаетесь: «а подойдет ли мне интенсив», пишите 89310092676 (WhatsApp)

16+

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