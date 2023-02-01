На высокой скорости: число пользователей широкополосного интернета «Ростелекома» в Алтайском крае выросло на 20 тысяч

— Масштабы работ по переводу абонентов с меди на оптоволокно в Алтайском крае несравнимы ни с одним сибирским регионом. Только в 2022 году магистральные линии связи были построены до 500 населенных пунктов, а новая распределительная сеть появилась в 97 селах. Большинство их находится ниже уровня райцентров и очень далеко от городов. В результате наших усилий охват сельских абонентов с прошлого года вырос на 44% и достиг рекордного значения, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.
Наибольший рост доли «оптических» абонентов в общей базе интернет-пользователей зафиксирован в Зональном (на 55,2%), Шелаболихинском (на 43,9%) и в Немецком Национальном районах (на 39,3%). Жители сел Веселоярск, Самарка, Новоклюиха и Куйбышево Рубцовского района, Нижняя Гусиха Усть-Пристанского района, Боровлянка Ребрихинского района, Воеводское Целинного района и десятков других получили доступ к широкополосному интернету на скорости до 200 Мбит/с, а также возможность пользоваться цифровым ТВ, домашним видеонаблюдением и другими цифровыми сервисами компании.
По данным на 1 января 2023 года в Алтайском крае доступ к скоростному интернету имеют более 100 тысяч частных домохозяйств. В 2023 году федеральный оператор планирует сохранить темпы прироста этой категории абонентов.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!