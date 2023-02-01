На высокой скорости: число пользователей широкополосного интернета «Ростелекома» в Алтайском крае выросло на 20 тысяч

— Масштабы работ по переводу абонентов с меди на оптоволокно в Алтайском крае несравнимы ни с одним сибирским регионом. Только в 2022 году магистральные линии связи были построены до 500 населенных пунктов, а новая распределительная сеть появилась в 97 селах. Большинство их находится ниже уровня райцентров и очень далеко от городов. В результате наших усилий охват сельских абонентов с прошлого года вырос на 44% и достиг рекордного значения, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.