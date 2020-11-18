Интернет-магазин меда и дом традиций. Вышел новый выпуск бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей

Региональный центр « Мой бизнес » опубликовал на своем youtube-канале восьмой выпуск проекта #Фабркиабизнесидей. На этот раз зрителям рассказали о том, где следует покупать мёд, и где найти уникальные куклы и шкатулки.

Семейное дело

Маргарите Прохоровой — 26 лет. Она — мама мальчиков-двойняшек. Сейчас героиня находится в декретном отпуске, но в скором времени перестанет получать детское пособие. И чтобы обрести финансовую независимость, девушка решила открыть своё дело — так она и оказалась на конкурсе.

Идея Маргариты — бизнес по розничной продаже меда. В этом ей помогут родители — у них своя семейная фабрика, которой уже более 15 лет.

Маргарита Прохорова,

конкурсантка:

— Я даже в школьные годы занималась пасекой вместе с родителями, я знаю как устроен этот процесс изнутри.

Начинающая предпринимательница поделилась своими идеями продвижения, которые разработала для бизнес-проекта. Во-первых, девушка займется созданием аккаунта в Instagram, где будет продвигать свой продукт. Во-вторых, Маргарита создаст собственный интернет-магазин, конечно, не без посторонней помощи:

Маргарита Прохорова,

конкурсантка:

— У меня в команде есть дизайнер, она уже разработала логотип. Также в моей команде разработчик- программист — это мой муж, представьте, как с ним сложно договариваться.

«Родители сказали , что мы сошли с ума»

Никита Шмитгаль обучается на кафедре декоративно-прикладного искусства в АлтГАКИ. Начинающий предприниматель с детства любил рисовать, в особенности странных и несуществующих персонажей.

Никита Шмитгаль,

конкурсант:

— У меня было такое интересное существо — её зовут Лиля, это очень высокая женщина с кривой изогнутой шеей и лысой головой. Лиля очень добрая по характеру, и другие существа любят этим пользоваться.

Никита не ограничился рисунками и начал шить куклы. В общей сложности молодой предприниматель изготовил их 10 штук. Никита рассказывает, что, создавая куклу, ему кажется, будто фигурка начинает оживать

Никита Шмитгаль,

конкурсант:

— Когда делаешь куклу — она будто моргает, возможно, это сказывается усталость, но приятнее считать, что создал нечто живое".

На конкурс Никита пришёл со своей сестрой — они представляют дом традиций «Богема», который будет изготавливать не только куклы, но и шкатулки, расписанные им лично.

Никита Шмитгаль:

— Родители поддержали мою идею, сказали, что мы сошли с ума.

Никита считает, что у него есть все шансы быть предпринимателем. Правда, заниматься он будет исключительно малым бизнесом. «Миллионами я, конечно, не буду владеть», — заключает он.

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