Интервью Александра Михайлова, генерального директора компании «Европлан»

«Ничего не мешает развитию продукта, полезного бизнесу» Компания «Европлан» сохраняет лидерские позиции на рынке автолизинга в России. О том, как на лизинге сказалась ситуация с коронавирусом, за счет чего лидерам данного сегмента удается не только выживать, но и развиваться, в интервью рассказал генеральный директор компании Александр Михайлов.

— Какие главные тренды в российском автолизинге вы отмечаете в последние годы? Что меняется на рынке этих услуг?

— Думаю, что главный тренд — это наращивание доли лизинга как способа приобретения автотранспорта. Компании, предприниматели и, отчасти, физические лица все больше пользуются лизингом, а продажи некоторых марок уже невозможно и представить без этого вида финансирования. Другой тренд (общий и для легковых, и коммерческих автомобилей) — переход на лизинг как ответ на растущие цены и понимание того, что общая стоимость владения автомобилем также растет, если не управлять ею активно. Отраслевой тренд — приход на рынок автолизинга неспециализированных компаний, особенно связанных с банками. Ну и, конечно, общее упрощение и автоматизация сделок лизинга и мониторинга предметов лизинга.

— Весной ваша компания отмечала день своего рождения — 21 год присутствия на рынке. Оглядываясь назад, какие вехи (годы) в развитии «Европлана» вы считаете особенно важными для компании?

— Для «Европлана» ключевым можно назвать наше решение сконцентрироваться на рынке лизинга автотранспорта, которое и позволило нам стать теми, кем мы являемся сегодня: компанией, которая максимально быстро адаптируется к изменениям, первой выводит на рынок новые продукты (например, лизинговые предложения по программе «Доступная аренда» в этом году), которая сама себя обеспечивает и помогает своим клиентам развиваться.

— С какими результатами «Европлан» завершает 2020 год?

— Согласно последнему в этом году рэнкингу агентства «Эксперт», который подводит итоги работы лизинговой отрасли за 9 месяцев 2020 года, «Европлан» подтвердил свое лидерство по целому ряду направлений: в сегменте легкового транспорта — по объему портфеля и объему нового бизнеса; по объему нового бизнеса в сегменте грузового транспорта; по числу заключенных сделок, а также по объему нового бизнеса с клиентами МСБ. По состоянию на 30 сентября 2020 года лизинговый портфель «Европлана» превысил 117 млрд рублей. Доля компании увеличилась во всех сегментах. «Европлан» усилил свои позиции на региональных рынках: по итогам 9 месяцев уходящего года являемся лидерами автолизинга в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах (по данным агентства «Эксперт»). «Европлан» видит в регионах спрос на новинки, на дорогие и необычные автомобили. Много передач электромобилей происходит в регионах, а не в столице.

Источник: https://www.autostat.ru/interview/46668/