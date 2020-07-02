«Проводим испытания техники, которую осенью покажем клиентам». Директор алтайского завода VELES о работе в период пандемии

Два года назад алтайский завод сельхозтехники VELES стал первым, кто продал отечественную почвообрабатывающую машину в Германию. Генеральный директор предприятия Татьяна Филидова по праву гордится этим событием и считает, что при правильном отношении к делу экспортное направление можно существенно расширить. В преддверии онлайн-конференции « Алтай Агро 2020 » она рассказала, как VELES пережил пандемию, какие инновационные новинки готовит для аграриев и когда на технике появятся цифровые датчики.

«Мы увеличили производство на 50%"

— Татьяна Викторовна , как компания пережила апрель и май? Если не секрет , насколько снизились продажи и другие показатели? И что на это в большей степени повлияло — пандемия коронавируса или общемировой экономический кризис?

— А почему вы говорите о снижении? На самом деле у нас его нет. Производственная площадка VELES не прекращала свою работу с самого начала введения ограничительных мер. Согласно постановлению Минтруда России, наш завод оказался в числе предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. И в период пандемии производство было полностью загружено. Мы не имели права остановить работу, для нас важно выполнить все обязательства перед фермерами, особенно, на старте посевной. Даже во время длительных майских выходных завод работал на полную мощность.

Как VELES совершенствует производство. архив АО «ТД «Велес»

Что касается продаж, то когда мы составляли план на текущий производственный год, достижение средних показателей нам казалось самой реалистичной картиной. Но начало 2020 года показало, что этот сезон будет более активным, чем прошлый, и мы скорректировали для себя цели на март, апрель и май. Сделали их в хорошем смысле амбициозными. И, не смотря на напряженную по всем фронтам ситуацию, за эти месяцы нам удалось произвести практически на 50% техники больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

— Коронавирус , получается особенного влияния не оказал?

— Конечно, он внес свои коррективы в организацию рабочего процесса сотрудников: рабочий день теперь начинается с измерения температуры, регулярной дезинфекции рук и т. д. Четверть персонала была переведена на удаленный режим работы — это конструкторы, экономисты, сотрудники отдела продаж и прочие. За всеми работниками заработная плата сохранена в полном объеме. По итогам этих месяцев ни один сотрудник не был уволен, более того, ведется набор новых специалистов по открытым вакансиям.

Татьяна Филидова на заводе. Анна Зайкова

— Многие компании в эти два месяца сосредоточились на делах , до которых раньше руки не доходили. Что полезного вам удалось успеть?

— В период пандемии наше производство, не прерываясь, работало в 3 смены — практически в режиме 24/7. Поэтому говорить о том, что у нас было свободное время, не приходится. Основная задача состояла в том, чтобы не подвести своих клиентов и дилеров, осуществить отгрузки в срок.

Нам пришлось их, конечно же, несколько корректировать. Ежедневно мы мониторили погодные условия в отдельных регионах и приоритеты по отгрузкам расставляли, исходя из плановых сроков выхода фермеров в поле. Так что с уверенностью можно сказать, что весенняя посевная кампания началась без задержек.

«Многое будет зависеть от размера господдержки»

— Как , по-вашему , за последние месяцы могла измениться ситуация на отечественном рынке сельхозтехники? Многие эксперты говорят , что рынки уже не будут такими , как раньше. Тогда какими они будут?

Как VELES совершенствует производство архив АО «ТД «Велес»

— С начала 2020 года как в нашем сегменте почвообрабатывающей техники, так и в целом в сельскохозяйственной отрасли, фиксируется устойчивая положительная динамика в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Не исключено, что аграрии, опасаясь грядущего подорожания, постарались ускорить планы по закупке новой техники, поэтому спрос на нее существенно вырос. Однако в дальнейшем возможны спад активности и, как следствие, снижение объемов реализации, так как все текущие потребности уже будут удовлетворены, а новые не смогут быть сформированы из-за снижения платежеспособности потребителей.

Поэтому одним из определяющих факторов развития рынка будет объем средств, выделяемых на поддержку и стимулирование потребления. И здесь, конечно, речь о госпрограмме № 1432 («Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» — Прим. altapress.ru), продление которой, несмотря на все сомнения, утверждено на высшем уровне.

Предприятия сельхозмашиностроения внесены в список системообразующих компаний. Соответственно, на них распространятся все принятые меры господдержки. Так что, надеемся, это будет способствовать стабилизации ситуации в отрасли.

В принципе, нашу отрасль влияние пандемии затронуло в меньшей степени. Мы не заметили серьезных изменений в работе с отечественными и зарубежными рынками. Возможно, они последуют в дальнейшем — покажет время. Мир в целом и рынки в частности меняются, и это нормально. Игроки, которые не сидели сложа руки, имеют все возможности стать более сильными, а слабые компании — уйдут. В общем, все закономерно.

Как VELES совершенствует производство архив АО «ТД «Велес»

«Начали поставки в Чехию , Австрию и Украину»

— В последние несколько лет ваша компания начала развивать европейское экспортное направление. Как удалось выйти на зарубежный рынок?

— Первым серьезным шагом на пути к этому стало участие нашей компании в ключевой отраслевой выставке Agritechnica в Ганновере в ноябре 2017 года. Именно там европейских фермеров, увидевших БДП-7 на стенде компании, поразила мощь и надежность русской техники.

Татьяна Филидова , генеральный директор компании «Велес» Предоставлено ООО «Велес»

С одной стороны, в Европе, по-прежнему, бытуют стереотипы, что наши ручные медведи играют на балалайках и ходят по улицам в ушанках. С другой, воспоминания о технике советского периода до сих пор вызывают там уважение.

Так, на выставке в Ганновере мы показали отличное качество за гораздо меньшую стоимость, чем многие зарубежные аналоги. И уже в марте 2018-го агрегаты БТ-9, БДН-2,6 и БДП-5,2 отправились покорять поля Германии и сердца немецких фермеров. К слову, на запуск первого российского агрегата из Сибири собрались посмотреть все соседи!

Вообще, чтобы выйти на экспорт необходима долгая и планомерная работа. В первую очередь, продукт должен быть высокого качества, и это — основа всего. Во-вторых, не получится добиться успеха за рубежом, не достигнув успеха внутри своей страны. Выход на экспорт — серьезный шаг, для которого нужны амбиции, финансовые возможности и сильная команда. Так как европейский рынок довольно дорогой для входа — необходимы большие инвестиции на первоначальном этапе: сертификация, омологация (улучшение продукта до соответствия европейским стандартам — Прим. altapress.ru), к тому же в каждой стране законодательно закреплены определенные технические нормы и требования к технике.

Как VELES совершенствует производство. архив АО «ТД «Велес»

На сегодняшний день Европа является одним из надежных рынков сбыта для нашей техники. За три года порядка 60 агрегатов VELES отправились помогать европейским фермерам и получили отличные результаты. Объемы поставок по сравнению с российским рынком пока не велики, но здесь мы видим перспективу и отмечаем уверенный рост. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

— Что планируете делать дальше для укрепления позиций в Европе?

— Несмотря на коронавирус, экспортное направление именно в Европу в нашей компании активно развивается. Товарооборот в евро за первые месяцы этого года кратно (в 3,5 раза!) превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

Мы продолжаем осваивать новые рынки. Так, в феврале начали поставки в Чехию, отправили туда уже вторую партию техники. Совершены первые поставки в Австрию и Украину.

Сейчас уже стабилизировалась господдержка экспорта, мы научились доставлять технику «до двери» клиента. Производство привыкло к высокой ответственности за свою работу, но мы хорошо помним насколько волнительной была подготовка к той самой первой отгрузке…

«В этом году выпустим шесть новых агрегатов»

— Какие продукты VELES , ваши технологические разработки сохранят сильные позиции на рынках , а какие нужно будет , возможно , обновлять или перезапускать?

— Стабильно востребованными остаются традиционные орудия зубовые, пружинные бороны. Также пользуются высоким спросом агрегаты, созданные в последние годы, к примеру, дисковая борона АН-8-БД на основе универсального агрегатного носителя и борона из этой же серии БДП-6 с диаметром диска 620 мм.

У нас достаточно сильная команда, которая занимается НИОКР. Поэтому каждый год мы выпускаем около шести новых агрегатов. Прямо сейчас на ресурсных испытаниях у нас находятся четыре почвообрабатывающих орудия, еще два будут испытаны до конца года. Надеемся, уже осенью мы сможем предложить новинки своим клиентам.

Как VELES совершенствует производство архив АО «ТД «Велес»

И, конечно же, мы меняемся, следим за тенденциями рынка и делаем все то, чтобы наш покупатель мог подобрать для себя орудие, которое решит именно его агротехнические задачи, а это не всегда зависит от моды и каких-то новых веяний.

— В этой связи , если говорить об инновациях , то , как вы оцениваете перспективы цифровизации сельского хозяйства и , в частности , сельхозмашиностроения? В технике VELES уже есть системы сбора и обработки данных с агрегатов?

— В данный момент на отечественном рынке сельхозтехники отмечается рост интереса к системам, позволяющим получать данные о качестве обработки и вести непрерывный контроль за работой агрегата. Поэтому на одном из новых орудий мы планируем установить датчик контроля глубины обработки, который даст возможность отслеживать равномерность работы машины с рабочего места оператора, и систему сбора данных о количестве обработанных гектаров.

— Инновации могут затрагивать не только производственную сферу , но и маркетинг. В свое время вы говорили о продвижении продукции через соцсети и , вообще , всячески подчеркивали их значение. В условиях пандемии влияние соцсетей стало еще более весомым?

— Социальные сети — важный инструмент в современных реалиях. В нашей практике, действительно, был кейс, когда мой личный аккаунт в Facebook помог найти дилеров в Болгарии.

Мы уделяем значительное внимание работе в соцсетях. Здесь подписчики со всего мира могут увидеть и узнать, как развивается наш завод, каких успехов мы достигли, в каких мероприятиях планируем принять участие. Здесь же мы публикуем вакансии и получаем на них отклики. Нашим потенциальным работникам хочется узнать побольше о компании, сформировать определенное мнение и, благодаря соцсетям, это становится возможным.

Как VELES совершенствует производство архив АО «ТД «Велес»

Специальный вопрос

— Как бы вы оценили действия государства в части поддержки реального сектора экономики в период коронавируса? Вашей компании удалось чем-то воспользоваться?

— Сельское хозяйство связано, пожалуй, с самой базовой потребностью человека — потребностью в еде. Можно отказаться от походов в кафе, повременить со стрижкой или покупкой новой одежды. Но продукты питания людям нужны каждый день. С этой точки зрения сельское хозяйство наименее уязвимо, к тому же оно непрерывно и не может просто так уйти на самоизоляцию.

Поэтому в разгар пандемии мы не рассчитывали на какую-либо поддержку, надеялись только на свои силы. В отличие от компаний из других отраслей, нам было официально разрешено работать, поэтому мы не почувствовали на себе серьезных изменений. Господдержка все-таки нужна тем предприятиям, которые существенно пострадали от коронавируса. Для нас главное — возможность работать.