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Экономика
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Инвестируем в сельское хозяйство

20 мая Банк Акцепт начал размещение третьего выпуска облигаций «ОбъединенияАгроЭлита» (ОАЭ).

Банк "Акцепт": территория профессионалов.
Банк "Акцепт": территория профессионалов.
архив АО "Банк Акцепт"

Размер выпуска 400 млн. руб. Купон по облигациям — 13,75% годовых с ежемесячной выплатой. Номинал облигации — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет, оферта не предусмотрена.

«ОбъединениеАгроЭлита» является центром бизнеса красноярского вертикально-интегрированного холдинга Goldman Group. Основным видом деятельности ООО «ОбъединениеАгроЭлита» является выращивание зерновых и зернобобовых культур, а также животноводство.

По вопросам участия в размещении обращаться по телефону 373−69−41

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

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