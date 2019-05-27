Инвестируем в сельское хозяйство

Размер выпуска 400 млн. руб. Купон по облигациям — 13,75% годовых с ежемесячной выплатой. Номинал облигации — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет, оферта не предусмотрена.
«ОбъединениеАгроЭлита» является центром бизнеса красноярского вертикально-интегрированного холдинга Goldman Group. Основным видом деятельности ООО «ОбъединениеАгроЭлита» является выращивание зерновых и зернобобовых культур, а также животноводство.
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