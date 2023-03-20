Инвестиции в будущее. Как найти кадры для алтайской промышленности, и что поможет реальному сектору экономики

О том, что может помочь создавать новые рабочие места в промышленности Алтайского края, нам рассказали в АПЗ «Ротор».

«Выращивая» кадры

АПЗ «Ротор» — одно из ведущих промышленных предприятий России, которое является также одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Кроме того, компания смогла получить Гран-при краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».

Несмотря на это, завод, как и вся машиностроительная отрасль в целом, испытывает значительный кадровый голод. Одним из направлений борьбы с этим явлением стало самостоятельное «выращивание» необходимых специалистов.

К примеру, «Ротор» стал участником федерального проекта «Профессионалитет». Этот проект подразумевает создание в системе СПО принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

В создании и функционировании образовательно-производственных кластеров непосредственное участие принимает потенциальный заказчик кадров — работодатель, который в первую очередь заинтересован в подготовке специалистов, готовых к работе в отрасли.

АПЗ «Ротор» поддержал инициативу Алтайского политехнического техникума и стал единственным опорным предприятием по созданию образовательно-производственного кластера по машиностроительной отрасли в Алтайском крае.

Участвуя в проекте «Профессионалитет», завод «Ротор» софинансирует 10% суммы гранта на оснащение оборудованием учебных мастерских и реализацию образовательных программ.

В 2023 году будет осуществлён первый набор 75 человек, и уже через один год и 10 месяцев предприятие получит квалифицированных специалистов. В дальнейшем это число планируются увеличивать.

Цифра В 2022 году Алтайский приборостроительный завод «Ротор» заплатил в бюджет порядка

272 млн рублей, в т.ч. взносы в фонды — 138 млн рублей и НДФЛ — 60 млн рублей.

Вкладывая в будущее

С 1 января 2023 года на федеральном уровне внесены изменения в статью 286.1 части второй Налогового кодекса РФ, которые дают право предприятием региона уменьшить налог на прибыль в размере стоимости имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям. В Алтайском крае такой закон пока не принят, однако работа над ним ведется.

Принятие закона станет ощутимой поддержкой для промышленных предприятий в части уменьшения налоговой нагрузки, возможности реинвестирования высвобожденных средств на развитие материально-технической базы и создание новых рабочих мест. Это увеличит налоговые поступления в региональный бюджет в виде отчислений по НДФЛ и налогу на прибыть и, в целом, положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона.

Экономисты АПЗ «Ротор» подсчитали, что при применении законодательной нормы, предприятие уже в следующем году возвратит налогами в бюджет сумму, эквивалентную налоговому вычету.

Таким образом, предоставление инвестиционного налогового вычета на сумму средств, вложенных в реализацию основных образовательных программ среднего профессионального образования, поспособствует успешной реализации федерального проекта «Профессионалитет» и вовлечению в него большего количества предприятий различных отраслей экономики и социальной сферы, а так же решению кадровых вопросов на региональном уровне.

АПЗ «Ротор»

Адрес: г. Барнаул, Лесной тракт, 63

Тел. (3852) 57−94−20

apzrotor.ru