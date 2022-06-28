28 июня
20 - 29 июня Онлайн-конференция «Алтай-Агро» sibagropark.ru
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Экономика

Инвесторы готовы вложить в производство молока на Алтае рекордные 27 млрд рублей

На сегодняшний день в Алтайском крае реализуются 28 крупных проектов в молочном животноводстве. Об этом в ходе конференции «Алтай Агро» сообщил замминистра сельского хозяйства региона Михаил Чмырев. По его словам, речь идет об инвестициях от 100 млн и выше.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

При этом чиновник отмечает, поддержка техперевооружения в молочном животноводстве продолжается. За 2021 год алтайские предприятия получили компенсаций на общую сумму 243 млн рублей.

В текущем году государство готово компенсировать до 25% стоимость доильных залов, до 40% роботизированного и до 30% другого молочного оборудования.

По оценке экспертов, строительство крупной роботизированной фермы от 1−1,5 тыс. голов скота может обойтись в 2 млрд рублей. Окупаемость такого проекта составит порядка 10−11 лет.

При этом дилеры отмечают: поставки оборудования из Европы продолжаются, однако сроки его доставки до России могут удлиняться.

В настоящий момент в Алтайском крае действуют два животноводческих комплекса с роботами-доярами. Один находится в Топчихинском районе, другой — в Немецком национальном.

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