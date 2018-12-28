Инвесторы из Китая хотят построить на Алтае логистический центр и возить богатых туристов

Делегация бизнесменов из Китая на прошлой неделе побывала в Алтайском крае. Инвесторы готовы развивать туризм и сельское хозяйство в регионе. Объем инвестиций к концу 2019 года может составить около 1 млрд рублей, сообщил altapress.ru руководитель алтайской компании «Альянс-агро» Александр Босяк.

Четверо бизнесменов из Поднебесной побывали на Алтае впервые. На родине они занимаются аграрным бизнесом, развивают крупное сельхозпредприятие при поддержке госкорпорации Китая.

В России у них уже есть налаженные связи: один из китайцев Чжуан Енун является учредителем компании «Угольмашгрупп», занимающейся поставками оборудования для горного производства, в том числе и в соседнюю Кемеровскую область.

На Алтае у него совсем другие интересы. По словам Александра Босяка, принимавшего иностранцев, их интересуют два перспективных направления — туристическое и сельскохозяйственное.

По этому поводу инвесторы уже провели ряд встреч в правительстве Алтайского края и Алтайском государственном аграрном университете.

Александр Босяк Анна Зайкова

Александр Босяк,

руководитель сельхозпредприятия «Альянс-Агро»:

Мы показали красоты Алтайского края — Белокуриху, «Бирюзовую Катунь». Туристическое направление инвесторов из Китая очень заинтересовало. Уже принято решение об открытии совместного предприятия и разработки маршрута по Алтаю для китайских туристов. Это будет тур для достаточно обеспеченных людей с соответствующими запросами.

По словам Александра Босяка, сейчас рассматриваются варианты организации как зимнего, так и летнего туров. В целом же отдых и лечение на Алтае для богатых китайцев инвесторы хотят сделать круглогодичным.

Лебединое озеро. архив сайта белокуриха-курорт.рф

Александр Босяк,

руководитель сельхозпредприятия «Альянс-Агро»:

Чжуан, руководившей китайской делегацией, сам достаточно обеспеченный человек. Проехав по Алтайскому краю и оценив имеющийся туристический потенциал, он сказал мне: «Саша, это будет пользоваться спросом».

Что еще интересует китайцев?

Второе направление, которое интересует китайских инвесторов, связано с аграрным сектором. В планах китайцев — создание на территории Алтайского края крупного логистического центра для хранения, переработки сельхозпродукции и отправки ее на экспорт.

Инвесторов интересует прежде всего алтайская пшеница твердых сортов и соя.

Алтайская соя Сергей Бутин

Александр Босяк,

руководитель сельхозпредприятия «Альянс-Агро»:

Я был приятно поражен профессионализмом, с которым китайская сторона подходит ко всем вопросам. Они специально заехали в поле, очистили от снега участок земли и взяли пробу грунта. Затем изучили сельхозтехнику, которую используют для производства сои, оценили саму продукцию. Предварительно их все удовлетворило. Хочу отметить, что этот проект прекрасно вписывается в концепцию увеличения экспорта алтайского продовольствия, согласно которой вывоз продукции из края к 2024 году должен увеличиться в 2,5 раза.

Проекта по строительству логистического центра уже стартовал: в одном из районов инвесторы приобрели инфраструктурные объекты. Вводить его в эксплуатацию планируется постепенно. Первый этап планируется завершить к осени 2019 года.

Общий объем инвестиций в создание совместного российско-китайского предприятия оценивается в 1 млрд рублей.