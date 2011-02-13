Инвестпривлекательность Алтайского края оценили как умеренную

Алтайский край, по данным Национального рейтингового агентства, вошел в группу регионов с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности. Республика Алтай оказалась еще менее привлекательной.

Инвестиционная привлекательность региона определяется по совокупности многих факторов. Например, географическое положение и природные ресурсы, трудовые ресурсы, инфраструктура, внутренний рынок, устойчивость бюджета и так далее.

Алтайский край оказался в группе регионов с умеренной привлекательностью (индекс IC7). За год она не понизилась и не повысилась.

В Республике Алтай (IC8) уровень понизился.

Эксперты говорят, что у большинства субъектов все еще не хватает собственных средств как для реализации внутренних инвестиционных проектов, так и федеральных.

В первую — «Высокий уровень инвестпривлекательности» — в 2019 году вошли 24 региона, на которые приходится 62% инвестиций в основной капитал. Это Москва и Санкт-Петербург. Также в лидерах Ямало-Ненецкий АО, Татарстан, Московская, Тюменская, Ленинградская, Сахалинская, Белгородская, Калининградская области, Ханты-Мансийский округ, сообщают «Известия».