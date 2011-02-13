Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 февраля -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Инвестпривлекательность Алтайского края оценили как умеренную

Алтайский край, по данным Национального рейтингового агентства, вошел в группу регионов с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности. Республика Алтай оказалась еще менее привлекательной.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Инвестиционная привлекательность региона определяется по совокупности многих факторов. Например, географическое положение и природные ресурсы, трудовые ресурсы, инфраструктура, внутренний рынок, устойчивость бюджета и так далее.

Алтайский край оказался в группе регионов с умеренной привлекательностью (индекс IC7). За год она не понизилась и не повысилась.

В Республике Алтай (IC8) уровень понизился.

Эксперты говорят, что у большинства субъектов все еще не хватает собственных средств как для реализации внутренних инвестиционных проектов, так и федеральных.

В первую — «Высокий уровень инвестпривлекательности» — в 2019 году вошли 24 региона, на которые приходится 62% инвестиций в основной капитал. Это Москва и Санкт-Петербург. Также в лидерах Ямало-Ненецкий АО, Татарстан, Московская, Тюменская, Ленинградская, Сахалинская, Белгородская, Калининградская области, Ханты-Мансийский округ, сообщают «Известия».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость