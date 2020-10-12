Как в Барнауле развивается индивидуальное предпринимательство. Инфографика

Индивидуальный предприниматель — важнейшее звено в экономике любого города. Человек, работающий в статусе ИП — это не только активный гражданин, но и залог социально-экономического развития.

За счет индивидуальных предпринимателей создаются тысячи рабочих мест, формируется социальная инфраструктура, осуществляются стабильные поступления в виде налогов. Как развивается в Барнауле институт ИП — в инфографике altapress.ru.

Развитие индивидуального предпринимательства в Барнауле. Altapress.ru. Развитие индивидуального предпринимательства в Барнауле. Altapress.ru. Развитие индивидуального предпринимательства в Барнауле. Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».