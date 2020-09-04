ИПИФ «Лидеры восстановления» доступен инвесторам на Санкт-Петербургской бирже

Биржа присвоила фонду идентификационный код GROWS. Паи фонда котируются в долларах США. Правила фонда зарегистрированы Банком России 06.08.19 года за № 3802.

Активы фонда «Лидеры восстановления» включают бумаги 24 крупнейших компаний, таких как Amazon, Fortinet, Microsoft, Alphabet, Facebook, AMD и др. Это сильные игроки с высокой капитализацией. Для диверсификации в состав фонда добавлены ОФЗ и иностранные депозитарные расписки.

Особенности фонда: При выборе активов предпочтение отдается компаниям с сильной фундаментальной базой ( последовательный рост продаж и/или EPS и/или относящихся к перспективной рыночной теме) и благоприятной технической картиной. Данный портфель не предполагает ограничений при выборе секторов экономики и сроков инвестиций в отдельные активы.

последовательный рост продаж и/или EPS и/или относящихся к перспективной рыночной теме) и благоприятной технической картиной. Данный портфель не предполагает ограничений при выборе секторов экономики и сроков инвестиций в отдельные активы. Портфель может быть полностью номинирован в деньгах в течение длительного периода , если рыночная ситуация не располагает к открытию каких-либо позиций. Экспозиция к акциям может снижаться до 10−15% в зависимости от рыночных условий.

если рыночная ситуация не располагает к открытию каких-либо позиций. Экспозиция к акциям может снижаться до 10−15% в зависимости от рыночных условий. Фонд создан в октябре 2019 года. Согласно данным УК «Восток-Запад», с момента начала обращения фонда 21 октября 2019 года по 1 сентября 2020 года цена пая выросла на 41,5%. Стоимость чистых активов фонда на 1 сентября 2020 года достигла 221 млн рублей , выдано более 7,5 тыс. инвестиционных паев.

«В марте стоимость акций многих ведущих американских компаний снизилась. Какие-то уже восстановили докризисные значения, а кому-то только предстоит достичь этих уровней. Понимая это, УК „Восток-Запад“ выпустила ИПИФ „Фридом — Лидеры восстановления“, где собраны самые перспективные акции компаний, которые могут вырасти и показать доходность выше широкого рынка в ближайшее время. Запуск торгов на Санкт-Петербургской бирже делает фонд более доступным и удобным для приобретения розничными инвесторами, особенно теми, кто предпочитает инвестировать в долларах США», — комментирует операционный директор ИК «Фридом Финанс» Галина Карякина.

Справка

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская часть Freedom Holding Corp., представлена 34 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (73 тыс.). Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).