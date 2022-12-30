Ипотечное кредитование в Алтайском крае просело на четверть

Объем выданных жителям Алтайского края ипотечных кредитов за январь-октябрь 2022 года сократился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили altapress.ru в местном отделении Банка России.

Всего за 10 месяцев текущего года в Алтайском крае оформлено свыше 15 тыс. ипотечных сделок на сумму 38,7 млрд рублей. В январе-октябре прошлого года их количество было на 42% выше.

Наиболее существенный спад отмечался в апреле и мае, когда повышались ставки и ужесточались условия отбора заемщиков. С июня объем и количество ипотек снова перешли в рост. Этому способствовало снижение стоимости ипотеки. Средняя ставка составила порядка 7,9%.

Сельская ипотека по новым условиям. АО «Россельхозбанк»

Также в Центробанке отметили роль снижения ставок с 9% до 7% на новостройки по льготным программам с 21 июня. К сентябрю объем выдачи ипотечных кредитов практически восстановился до уровня аналогичных месяцев прошлого года.

3,8 тыс. оформленных в этом году ипотек в Алтайском крае относятся к участию в долевом строительстве. Общая их сумма превысила 13 млрд рублей, а средневзвешенная процентная ставка к октябрю снизилась с 6% до 4,9%. Регулятор объясняет снижение влиянием программ субсидирования застройщиков и банков.