28 ноября
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Экономика
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С нуля до ключа: как создаются и продаются современные жилые комплексы

Насыщенный и высококонкурентный рынок жилого строительства требует профессионалов в области качественной разработки девелоперского продукта, а также высококлассных специалистов в области маркетинга и продаж. По оценке независимых экспертов новосибирского рынка, архитектурно-брендинговое бюро «Бусы» стало одним из самых эффективных внешних отделов продаж застройщиков в этом году.

Ирина Гущина, основатель компании полного цикла для застройщиков «Бусы».
Ирина Гущина, основатель компании полного цикла для застройщиков «Бусы».
Фото предоставлено ООО «Бусы».

Жилые многоэтажные комплексы как продукт

Основатель бюро — Ирина Гущина, бизнес-практик в маркетинге и продажах недвижимости с опытом более 20 лет, соучредитель девелоперских проектов в Новосибирске.

Мы реализуем несколько направлений услуг для девелоперов и объединили в них накопленные знания и опыт. При этом очень важно чувствовать рынок и своевременно на него реагировать, внедрять инновационные и креативные решения. Благодаря этому нам удается добиваться максимального финансового результата для наших клиентов-застройщиков, компаний из Новосибирска и других городов и регионов России, — говорит Ирина Гущина. — Мы создаем классный востребованный продукт — многоэтажные жилые комплексы.

Концепция архитектурного фасада, Новосибирск.
Концепция архитектурного фасада, Новосибирск.
Источник: ООО «Бусы».

В основе концепции девелоперского проекта,в первую очередь, лежит понимание целевой аудитории, на которую он рассчитан. Также крайне важно правильно проанализировать и определить локацию, выбрать земельный участок, который позволит создать качественный продукт.

У нас есть опыт подбора земельных участков в разных городах России. Что касается Новосибирска, в последние годы дефицит земельных участков становится все более выраженным. А с учетом ставшего обязательным размещения на территории объектов социальной инфраструктуры, подбор участка становится непростой задачей для застройщика, — говорит Ирина Гущина.

Концепция архитектурного фасада, Новосибирск.
Концепция архитектурного фасада, Новосибирск.
Источник: ООО «Бусы».

После этого рассчитывается рентабельность, определяется в каком формате, в какие сроки и по какой цене будут реализованы квадратные метры. На всех этапах — от старта до продажи последнего «квадрата» — проект сопровождает отдел маркетинга. И главное завершающее звено во всей цепочке — это отдел продаж, который формирует лояльность покупателей и представляет компанию в рынке.

Наши клиенты попадают в топ продаж как застройщики с наиболее эффективной ценой квадратного метра, который гарантирует прибыльность бизнеса, — отмечает Ирина Гущина.

Проект комплексного развития территории в Новосибирске.
Проект комплексного развития территории в Новосибирске.
Источник: ООО «Бусы».

КРТ

Комплексное развитие территорий — направление, которое в последние годы резко набрало обороты и стало главным трендом городской застройки. У бюро есть опыт в КРТ, и именно комплексное проектирование является сейчас одним из наиболее частых запросов со стороны застройщиков. Здесь важно правильно определить рыночные преимущества, разработать правильные архитектурные и планировочные решения и в итоге создать продукт, который с удовольствием купят. На основе данных экономической модели с учетом формы и границ участка мы размещаем жилые и инфраструктурные объекты в соответствии с нормативами проектирования. При этом важно учесть все существующие градостроительные и исторические ограничения.

В Новосибирске сейчас большая часть будущих проектов реализуется именно в формате КРТ, и мы уверены, что можем создать интересный и востребованный на рынке продукт для наших партнеров, — добавляет Ирина Гущина.

Архитектурная концепция

Достичь высоких результатов можно, когда продукт детально продумывается с самого начала.

Наша работа может начинаться с «посадки» проекта на земельном участке и определения концепции, с понимания того, что нужно построить, чтобы затем эффективно продать и получить наибольшую прибыль. Здесь важны все составляющие комфорта, функциональность, эстетика — и внешний облик фасада, благоустройство территорий, интерьеры общественных пространств, холлов, этажей жилых домов, коммерческих помещений — все то, в чем мы считаем себя опытными специалистами, — говорит Ирина Гущина. — Наша команда архитекторов создает абсолютно уникальные проекты — и не только для жилых комплексов, но и для объектов различного профиля — от гостиниц до конференц-холлов и социально-значимых объектов. География клиентов бюро давно уже вышла за пределы Новосибирска, и наши работы можно найти в разных регионах России — от Благовещенска до Архангельска и Дагестана.

Дизайн общественных интерьеров бассейна в Новосибирске.
Дизайн общественных интерьеров бассейна в Новосибирске.
Источник: ООО «Бусы».
Дизайн общественных интерьеров медицинского центра в Новосибирске.
Дизайн общественных интерьеров медицинского центра в Новосибирске.
Источник: ООО «Бусы».

За год мы разработали 22 концептуальных проекта общественных интерьеров для строящихся объектов различного назначения, 14 проектов по благоустройству жилых комплексов и городских скверов, для четырех проектов разработали концепцию фасадов.

Благоустройство придомовой территории, Благовещенск.
Благоустройство придомовой территории, Благовещенск.
Источник: ООО «Бусы».
Благоустройство придомовой территории, Новосибирск.
Благоустройство придомовой территории, Новосибирск.
Источник: ООО «Бусы».

Маркетинг и продажи

Создание продукта идет параллельно с разработкой маркетинговой и коммуникационной стратегий. В портфолио бюро - кейсы по продвижению целого ряда застройщиков.

В числе наших работ есть бренды, которые мы создавали с нуля и которые продолжают успешно работать в рынке, — отмечает Ирина Гущина.

Время требует не только продуманного подхода, но и креатива, и скоростей, активного использования инновационных и диджитал инструментов. В составе бюро профессиональная команда специалистов — маркетологов, бренд-менеджеров, графических дизайнеров, интернет-маркетологов, которых по праву можно считать одними из лучших в городе. Маркетинг и коммуникации с клиентом сопровождают все этапы жизненного цикла продукта — от зарождения до полной реализации объекта и передачи ключей владельцам квартир.

Продукт, который легко продавать

Дизайн общественных интерьеров, Томск.
Дизайн общественных интерьеров, Томск.
Источник: ООО «Бусы».
Дизайн общественных интерьеров, Новосибирск.
Дизайн общественных интерьеров, Новосибирск.
Источник: ООО «Бусы».
Дизайн общественных интерьеров, Новосибирск.
Дизайн общественных интерьеров, Новосибирск.
Источник: ООО «Бусы».

Строительная отрасль — системообразующая для российской экономики, но сегодня этот рынок является «красным океаном». Поэтому крайне важно найти те аспекты, которые повлияют на эффективную реализацию проекта и смогут обеспечить превосходство продукта над конкурентами.

Продажи — это отдельный вид искусства, и я уверенно могу сказать, что мы владеем им в совершенстве, — говорит Ирина Гущина. — Когда продукт полностью продуман и соответствует запросам и ожиданиям покупателей, то можно продавать его и зарабатывать даже в условиях перенасыщенного рынка. Наша ниша — это создание качественного, крутого продукта, который будет высоко востребован у целевой аудитории. Правильное продвижение проекта является секретом успеха реализации жилого комплекса, который в свою очередь закрепляет департамент продаж. Именно он доносит покупателям весь смысл проекта.

www.busi.pro

+7 (383) 258-57-70

https://vk.com/busi_agency

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