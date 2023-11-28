С нуля до ключа: как создаются и продаются современные жилые комплексы

Насыщенный и высококонкурентный рынок жилого строительства требует профессионалов в области качественной разработки девелоперского продукта, а также высококлассных специалистов в области маркетинга и продаж. По оценке независимых экспертов новосибирского рынка , архитектурно-брендинговое бюро «Бусы» стало одним из самых эффективных внешних отделов продаж застройщиков в этом году.

Жилые многоэтажные комплексы как продукт

Основатель бюро — Ирина Гущина, бизнес-практик в маркетинге и продажах недвижимости с опытом более 20 лет, соучредитель девелоперских проектов в Новосибирске.

Мы реализуем несколько направлений услуг для девелоперов и объединили в них накопленные знания и опыт. При этом очень важно чувствовать рынок и своевременно на него реагировать, внедрять инновационные и креативные решения. Благодаря этому нам удается добиваться максимального финансового результата для наших клиентов-застройщиков, компаний из Новосибирска и других городов и регионов России, — говорит Ирина Гущина. — Мы создаем классный востребованный продукт — многоэтажные жилые комплексы.

Концепция архитектурного фасада, Новосибирск. Источник: ООО «Бусы».

В основе концепции девелоперского проекта,в первую очередь, лежит понимание целевой аудитории, на которую он рассчитан. Также крайне важно правильно проанализировать и определить локацию, выбрать земельный участок, который позволит создать качественный продукт.

У нас есть опыт подбора земельных участков в разных городах России. Что касается Новосибирска, в последние годы дефицит земельных участков становится все более выраженным. А с учетом ставшего обязательным размещения на территории объектов социальной инфраструктуры, подбор участка становится непростой задачей для застройщика, — говорит Ирина Гущина.

Концепция архитектурного фасада, Новосибирск. Источник: ООО «Бусы».

После этого рассчитывается рентабельность, определяется в каком формате, в какие сроки и по какой цене будут реализованы квадратные метры. На всех этапах — от старта до продажи последнего «квадрата» — проект сопровождает отдел маркетинга. И главное завершающее звено во всей цепочке — это отдел продаж, который формирует лояльность покупателей и представляет компанию в рынке.

Наши клиенты попадают в топ продаж как застройщики с наиболее эффективной ценой квадратного метра, который гарантирует прибыльность бизнеса, — отмечает Ирина Гущина.

Проект комплексного развития территории в Новосибирске. Источник: ООО «Бусы».

КРТ

Комплексное развитие территорий — направление, которое в последние годы резко набрало обороты и стало главным трендом городской застройки. У бюро есть опыт в КРТ, и именно комплексное проектирование является сейчас одним из наиболее частых запросов со стороны застройщиков. Здесь важно правильно определить рыночные преимущества, разработать правильные архитектурные и планировочные решения и в итоге создать продукт, который с удовольствием купят. На основе данных экономической модели с учетом формы и границ участка мы размещаем жилые и инфраструктурные объекты в соответствии с нормативами проектирования. При этом важно учесть все существующие градостроительные и исторические ограничения.

В Новосибирске сейчас большая часть будущих проектов реализуется именно в формате КРТ, и мы уверены, что можем создать интересный и востребованный на рынке продукт для наших партнеров, — добавляет Ирина Гущина.

Архитектурная концепция

Достичь высоких результатов можно, когда продукт детально продумывается с самого начала.

Наша работа может начинаться с «посадки» проекта на земельном участке и определения концепции, с понимания того, что нужно построить, чтобы затем эффективно продать и получить наибольшую прибыль. Здесь важны все составляющие комфорта, функциональность, эстетика — и внешний облик фасада, благоустройство территорий, интерьеры общественных пространств, холлов, этажей жилых домов, коммерческих помещений — все то, в чем мы считаем себя опытными специалистами, — говорит Ирина Гущина. — Наша команда архитекторов создает абсолютно уникальные проекты — и не только для жилых комплексов, но и для объектов различного профиля — от гостиниц до конференц-холлов и социально-значимых объектов. География клиентов бюро давно уже вышла за пределы Новосибирска, и наши работы можно найти в разных регионах России — от Благовещенска до Архангельска и Дагестана. Дизайн общественных интерьеров бассейна в Новосибирске. Источник: ООО «Бусы». Дизайн общественных интерьеров медицинского центра в Новосибирске. Источник: ООО «Бусы».

За год мы разработали 22 концептуальных проекта общественных интерьеров для строящихся объектов различного назначения, 14 проектов по благоустройству жилых комплексов и городских скверов, для четырех проектов разработали концепцию фасадов.

Благоустройство придомовой территории, Благовещенск. Источник: ООО «Бусы». Благоустройство придомовой территории, Новосибирск. Источник: ООО «Бусы».

Маркетинг и продажи

Создание продукта идет параллельно с разработкой маркетинговой и коммуникационной стратегий. В портфолио бюро - кейсы по продвижению целого ряда застройщиков.

В числе наших работ есть бренды, которые мы создавали с нуля и которые продолжают успешно работать в рынке, — отмечает Ирина Гущина.

Время требует не только продуманного подхода, но и креатива, и скоростей, активного использования инновационных и диджитал инструментов. В составе бюро профессиональная команда специалистов — маркетологов, бренд-менеджеров, графических дизайнеров, интернет-маркетологов, которых по праву можно считать одними из лучших в городе. Маркетинг и коммуникации с клиентом сопровождают все этапы жизненного цикла продукта — от зарождения до полной реализации объекта и передачи ключей владельцам квартир.

Продукт, который легко продавать

Дизайн общественных интерьеров, Томск. Источник: ООО «Бусы». Дизайн общественных интерьеров, Новосибирск. Источник: ООО «Бусы». Дизайн общественных интерьеров, Новосибирск. Источник: ООО «Бусы».

Строительная отрасль — системообразующая для российской экономики, но сегодня этот рынок является «красным океаном». Поэтому крайне важно найти те аспекты, которые повлияют на эффективную реализацию проекта и смогут обеспечить превосходство продукта над конкурентами.

Продажи — это отдельный вид искусства, и я уверенно могу сказать, что мы владеем им в совершенстве, — говорит Ирина Гущина. — Когда продукт полностью продуман и соответствует запросам и ожиданиям покупателей, то можно продавать его и зарабатывать даже в условиях перенасыщенного рынка. Наша ниша — это создание качественного, крутого продукта, который будет высоко востребован у целевой аудитории. Правильное продвижение проекта является секретом успеха реализации жилого комплекса, который в свою очередь закрепляет департамент продаж. Именно он доносит покупателям весь смысл проекта.

www.busi.pro

+7 (383) 258-57-70

https://vk.com/busi_agency

t.me/busi_agency