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Экономика

Иркутские дороги сделают из токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

Материал для дорожного строительства планируют сделать из токсичного шлам-лигнина, оставшегося от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает ТАСС.

Строительство дороги в Усть-Пристанском районе.
Строительство дороги в Усть-Пристанском районе.
пресс-служба регионального минстройтранса.

О соответствующих планах рассказал президент корпорации «Газэнергострой» Сергей Чернин. Компания является новым оператором ликвидации отходов БЦБК в Иркутской области.

«Получим зольно-минеральный остаток — это продукт, который может использоваться непосредственно на БЦБК для рекультивации, он также может идти на дорожное строительство, на рекультивацию полигонов. Он будет пятого класса опасности «, — рассказал Чернин.

«Газэнергострой» планирует открыть подразделение и привлечь к ликвидации отходов местных подрядчиков, а также около 300 жителей Байкальска, градообразующим предприятием которого был БЦБК.

Специалисты корпорации уже провели испытания технологий на отходах и отметили их эффективность.

Отмечается, что предыдущий оператор (холдинг Росгеология) не представил вовремя технического решения по утилизации накопленного шлам-лигнина, после этого подряд на ликвидацию отходов передали «Газэнергострою».

  • БЦБК закрыли в 2013 году. За 50 лет работы комбинат накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, большую часть которых составляет шлам-лигнин. Отходы хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера.
  • Чтобы содержание в воздухе вредных веществ, которые станут образовываться в результате термической переработки шлам-лигнина, не превышало предельно-допустимые концентрации, будет использоваться система газоочистки.
  • Надшламовые воды в картах компания планирует очистить, а накопители, в которых нет токсичного шлам-лигнина — законсервировать.
  • Вещества, принадлежащие к пятому классу опасности, имеют наиболее низкую степень вредного воздействия отходов на окружающую среду и практически не нарушают экосистему.
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