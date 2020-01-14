Иркутские дороги сделают из токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

О соответствующих планах рассказал президент корпорации «Газэнергострой» Сергей Чернин. Компания является новым оператором ликвидации отходов БЦБК в Иркутской области.

«Получим зольно-минеральный остаток — это продукт, который может использоваться непосредственно на БЦБК для рекультивации, он также может идти на дорожное строительство, на рекультивацию полигонов. Он будет пятого класса опасности «, — рассказал Чернин.