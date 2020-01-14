Иркутские дороги сделают из токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

О соответствующих планах рассказал президент корпорации «Газэнергострой» Сергей Чернин. Компания является новым оператором ликвидации отходов БЦБК в Иркутской области.
«Получим зольно-минеральный остаток — это продукт, который может использоваться непосредственно на БЦБК для рекультивации, он также может идти на дорожное строительство, на рекультивацию полигонов. Он будет пятого класса опасности «, — рассказал Чернин.
«Газэнергострой» планирует открыть подразделение и привлечь к ликвидации отходов местных подрядчиков, а также около 300 жителей Байкальска, градообразующим предприятием которого был БЦБК.
Специалисты корпорации уже провели испытания технологий на отходах и отметили их эффективность.
Отмечается, что предыдущий оператор (холдинг Росгеология) не представил вовремя технического решения по утилизации накопленного шлам-лигнина, после этого подряд на ликвидацию отходов передали «Газэнергострою».
- БЦБК закрыли в 2013 году. За 50 лет работы комбинат накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, большую часть которых составляет шлам-лигнин. Отходы хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера.
- Чтобы содержание в воздухе вредных веществ, которые станут образовываться в результате термической переработки шлам-лигнина, не превышало предельно-допустимые концентрации, будет использоваться система газоочистки.
- Надшламовые воды в картах компания планирует очистить, а накопители, в которых нет токсичного шлам-лигнина — законсервировать.
- Вещества, принадлежащие к пятому классу опасности, имеют наиболее низкую степень вредного воздействия отходов на окружающую среду и практически не нарушают экосистему.