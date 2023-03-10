10 марта
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Экономика

Как Формула М2 применяет искусственный интеллект в своих рекламных кампаниях

Формула М2 первой в отрасли DIY использовала нейросеть для создания макетов рекламной кампании. В марте была запущена массированная рекламная кампания в Новосибирске, Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.

Формула М2 первой в отрасли DIY* использовала нейросеть для создания макетов рекламной кампании.
Формула М2 первой в отрасли DIY* использовала нейросеть для создания макетов рекламной кампании.
Источник: компания Формула М2.

Перед специалистами компании стояла задача внести в образ компании современности, динамичности, сделать этот образ ближе и понятнее покупателю, и при этом не навредить узнаваемости бренда.

— Проработав все детали желаемого рекламного сообщения, мы перенесли их в нейросеть и получили несколько вариантов, которые взяли за основу будущего макета, — комментирует проект директор по маркетингу компании Формула М2 Кирилл Горшков.

В результате взаимодействия человека и искусственного интеллекта удалось получить обновленный визуал, который теперь может увидеть каждый на улицах своего города.

Формула М2 — одна из крупных DIY-сетей на рынке Сибири, торгующая строительно-отделочными материалами. История зарождения сети уходит в далекий 1998 год. Сегодня Формула М2 — это 7 точек продаж, площадью более 8000 кв.м. в 4 городах и 2 интернет-магазина. В ассортименте представлены более 100 000 наименований товаров от цемента до пледа.

Рекламные изображения, которые были размещены на билбордах и экранах городов были созданы с помощью нейросети Midjourney**.
Рекламные изображения, которые были размещены на билбордах и экранах городов были созданы с помощью нейросети Midjourney**.
Фото: компания Формула М2.

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