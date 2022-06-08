Первый квартал 2022 года промышленные предприятия Алтайского края закончили с хорошими результатами — индекс промпроизводства вырос, как и объем инвестиционных вложений. Будто бы и нет никакого кризиса. Но исполнительный директор регионального Союза промышленников Виктор Мещеряков просит не обольщаться. Ситуация в отрасли пока стабильная, но гарантии на будущее никто дать не может.

«Это абсолютно нормальная ситуация»

— Виктор Алексеевич , сейчас в России происходит второе после 2014 года пришествие импортозамещения. На ваш взгляд , в чем принципиальные отличия между первой и второй волной?

— Надо для начала разобраться, что же это такое — импортозамещение. Я под этим словом понимаю все, что мы сами производим, не покупая на стороне. Однако сейчас появляется новое значение — увеличение производства чего-либо в связи с внешними запретами.

Если вспомнить, санкции 2014 года были наложены на ряд политических деятелей и частных собственников. Также они касались производства продуктов питания и торговых отношений. Банки в тот момент остались в стороне.

Сейчас мы наблюдаем тотальные запреты по всем направлениям, удушающие российскую экономику. Я их делю на три вида.

Первый вид санкций касается банковского сектора. На сегодняшний день более 20 банков, в том числе с государственным участием, попали под блокирующие ограничения. Таким образом недружественные страны пытаются усложнить процесс транзакций в международной торговле.

Виктор Мещеряков. Анна Зайкова

Вторую разновидность санкций — логистическую — я считаю наиболее серьезной. На сегодняшний день самые крупные транспортные компании из Дании, Швейцарии, Италии, Сингапура, Индии и других стран отказываются перевозить российские грузы. Их суда в наши порты давно не заходят. При этом надо понимать, что на судоходный транспорт приходится 90% перевозимых коммерческих грузов.

До 14 апреля российский грузовой автотранспорт должен был покинуть территорию Европы, куда въезд уже запрещен. Небо над Евросоюзом, США, Канадой для нас тоже закрыто. Более того, наша грузовая авиация оказалась полностью парализована из-за отозванных сертификатов на летную годность судов.

Остается только железнодорожный транспорт, который в объеме коммерческих перевозок занимает совсем незначительную долю.

Третий вид санкций — на продажу России высокотехнологичного оборудования. Ряд крупных проектов в области нефтегазовой переработки из-за этого уже под угрозой остановки.

Промышленный гигант. АО «Алтай-Кокс»

— Вопрос , наверное , больше философский. Почему об импортозамещении мы всегда вспоминаем , когда нам что-то ограничивают? Неужели без этого нельзя?

— Это абсолютно нормальная ситуация. Зачем что-то делать, когда у других стран это получается лучше? Главное, что это будет дорого и экономически невыгодно.

Россия была глубоко интегрирована в мировую экономику, на протяжении долгих лет выстраивала взаимоотношения с партнерами, налаживала промышленное производство с использованием иностранных комплектующих. И это вполне нормально, по такому принципу весь мир живет.

Введи сейчас аналогичные санкции в отношении любой другой страны, ситуация будет такой же печальной.

Промышленное предприятие. pixabay.com.

— Без ограничений процесс импортозамещения последние восемь лет вообще проходил?

— Конечно. Серьезный рывок произошел в сельхозмашиностроении. Взять хотя бы барнаульскую компанию «СиСорт», которая занимает 50% российского рынка по поставкам оборудованию для сортировки сыпучих продуктов. Плюс к этому предприятие экспортирует свою технику в 35 стран.

Надо отдать должное компании «Нортек», занимающейся выпуском шин. Предприятие за восемь лет освоило производство новой продукции. На сегодняшний день 60% российских шин для сельхозтехники сделано в Барнауле. Авиационные шины в нашей стране выпускает только «Нортек».

«В этом плане нам повезло»

— С марта все отрасли российской экономики говорят о кризисе , который похлеще , чем все предыдущие. Алтайскую промышленность насколько сильно затронуло?

— Наша промышленность сильно отличается своей спецификой. В структуре производства 85% приходится на обработку, 1,5% — на добычу полезных ископаемых, остальное — на сферу энергетики.

Промышленное предприятие. pixabay.com.

На сегодняшний день в Алтайском крае нет компаний с участием иностранного капитала, нет нефтегазовых или металлургических предприятий, попавших под санкции. Нет крупных контрактов с ними на поставку оборудования. В сложившейся ситуации в этом плане нам повезло.

Серьезных импортных поставок по сырью и комплектующим у местных заводов не было. Объем промышленного импорта в нашем регионе совершенно небольшой.

Поэтому наши предприятия как работали в своем режиме, так и продолжают это делать. Хотя никто не гарантирует, что через какое-то время ситуация не изменится.

Очевидно, что постепенно спрос на российскую продукцию, например, уголь, будет снижаться. Соответственно, сократится объем железнодорожных перевозок, а за ним — потребность в новом подвижном составе. Это значит, что положение дел у алтайских предприятий — «Алтайвагона» и Барнаульского вагоноремонтного завода — может измениться.

Виктор Мещеряков. Анна Зайкова

— Можете назвать подотрасли , которые выиграли от сложившейся ситуации?

— В 2021 году Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) поставил на конвейер «КаМАЗа» 10 тыс. комплектов топливной аппаратуры. В связи с уходом из России немецкой компании Bosch, предприятию предложили увеличить поставки в восемь раз.

Одномоментно нарастить такой объем невозможно — требуются дополнительные производственные линии. Заводу необходимо около 6,5 млрд рублей, чтобы выйти на объем производства в 40−50 тыс. комплектов.

Хорошими темпами двигается вперед алтайское сельхозмашиностроение — прирост производства ежегодно составляет 10−15%.

Промышленность , завод. CC0

Отличные перспективы у химической отрасли. Бийское предприятие «Алтайспецпродукт» выпускает эмульгаторы для нефтегазовой промышленности. До введения санкций многие российские компании пользовались американскими эмульгаторами. Сейчас их приоритеты изменились, потребность в бийской продукции возросла.

«Главное , чтоб контрагенты и партнеры не пострадали»

— Можно сейчас говорить о конкретных потерях в деньгах?

— Потерь нет. Индекс промпроизводства в первом квартале 2022 года вырос на 102,7%. Я уже говорил о специфике алтайской промышленности. Еще одна особенность в том, что крупных заводов у нас немного, пожалуй, только «Алтайвагон» и «Алтайкокс».

Остальные — это, скорее, средние предприятия, которые от санкций не так сильно зависимы. Главное, чтобы их контрагенты и партнеры не пострадали.

На заводе «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

— По итогам первого квартала ИПП в промышленном секторе вырос. На ваш взгляд , по итогам следующих трех месяцев стоит ли ожидать его снижения?

— Думаю, что в течение полугода ситуация останется стабильной. Дальше все будет зависеть от положения дел в других секторах экономики страны.

«Даже страны СНГ опасаются работать с нами»

— Немного об экспорте: идут ли сейчас отгрузки промышленных товаров?

— Промышленный экспорт у нас всегда был небольшой — отправляли за пределы страны в основном сельхозтехнику, шины и продукцию деревообработки. В этом году данных по объемам экспорта нет.

— Остались ли у алтайской промышленности друзья за рубежом , и как с ними складываются отношения?

— В нынешней ситуации со всей определенностью, кроме Белоруссии никого назвать не могу. Даже страны СНГ опасаются работать с нами. Факты параллельного импорта европейского оборудования в Россию могут для них также грозить санкциями.

Виктор Мещеряков. Анна Зайкова

«Европейские поставщики полностью для нас закрыты»

— Есть ли компании , которые отказываются или приостанавливают свои инвестиционные проекты? По каким причинам это происходит?

— В первом квартале 2022 года инвестиционная активность в промышленном секторе существенно возросла. Но надо понимать, что это реализация договоров еще прошлого года.

Около 80% всех инвестиционных вложений в промышленности Алтайского края — это покупка и модернизация оборудования. Сейчас эта тема поставлена на паузу, так как непонятно, у кого и что можно покупать. Европейские поставщики полностью для нас закрыты. Остается только Китай, который до их пор не снял ограничения по COVID-19.

При этом надо понимать, что полностью переориентироваться на оборудование из Поднебесной российская промышленность тоже не сможет — за Китаем пристально наблюдает США и также угрожает санкциями.

Завод. архив ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

Поэтому, даже при наличии необходимого финансового ресурса у алтайских предприятий будут проблемы с покупкой оборудования. Пока многие вопросы, в том числе и логистические, не решены, инвестиционная активность будет снижаться.

Кроме того, в неспокойные времена предприятия стараются сформировать запас прочности, охотнее направляя средства на текущие заботы.

— Вы не раз говорили , что банки совсем не поддерживают инвестпроекты в промышленности. Сейчас отношения с ними еще сильнее осложнились?

— Я бы сказал, что остались на прежнем уровне. В общем объеме инвестиционных вложений в промышленности доля банковских кредитов составляет всего 8−10%, остальное — это собственные средства предприятий. В предыдущие годы многие заводы привлекали банковские кредиты, а затем возникали различные проблемы. Печальных примеров достаточно много, и они на слуху.

Виктор Мещеряков. Олег Богданов , altapress.ru

— Можно ли сейчас говорить о сроках восстановления инвестиционной активности в промышленности?

— Все будет зависеть от того, когда и чем закончится операция на Украине. До этого момента прогнозировать что-то сложно.

Специальный вопрос

— Проекты по созданию технопарков в Алтайском крае могут стать подспорьем для малых и средних предприятий?

— Они несомненно принесут пользу, здесь даже нет никаких сомнений. На площадку технопарка в Рубцовске заявились уже пять резидентов, которые будут производить запасные части для сельхозтехники. Это идея была горячо принята Минпромторгом России, потому что отечественных запчастей в стране действительно не хватает.

Сейчас уже известно о выделении 500 млн рублей на создание нового технопарка в Бийске на базе предприятия «Алтайвитамины». В данном случае идет речь о расширении производства лекарств. Что касается технопарка на площадях Барнаульского моторного завода, то здесь тоже работы идут, но окончательное решение пока не принято.