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Экономика

Исторический максимум криптовалюты. Впервые стоимость биткойна перевалила за 34 тыс. долларов

По информации РИА-Новости, опубликованной на портале Радио Sputnik, судя по данным торгов, биткоин продолжает стремительно расти в цене. В этом году за него готовы заплатить 34 тыс. долларов.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0

Портал CoinMarketCap высчитал среднюю стоимость криптовалюты более чем по 20 биржам. Согласно полученной статистике, биткоин подорожал на 16,5%, его цена составила 34,2 тыс. долларов.

Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина.
Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина.
СС0.

К тому же, на крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина была зафиксирована на отметке 34,1 тыс. долларов. Хотя, еще в середине декабря прошлого года его цена составляла чуть больше 20 тыс. долларов. И это уже был рекорд по сравнению с 2017 годом.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0

В чем же секрет повышенного спроса на криптовалюту? Эксперты это связывают с операциями по вливанию денег Федеральной резервной системой (ФРС) и других центробанков в национальные экономики. При этом, на биткоин приходится более 70% всего глобального рынка криптовалют.

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