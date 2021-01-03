Исторический максимум криптовалюты. Впервые стоимость биткойна перевалила за 34 тыс. долларов

По информации РИА-Новости, опубликованной на портале Радио Sputnik, судя по данным торгов, биткоин продолжает стремительно расти в цене. В этом году за него готовы заплатить 34 тыс. долларов.

Портал CoinMarketCap высчитал среднюю стоимость криптовалюты более чем по 20 биржам. Согласно полученной статистике, биткоин подорожал на 16,5%, его цена составила 34,2 тыс. долларов.

Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина. СС0.

К тому же, на крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина была зафиксирована на отметке 34,1 тыс. долларов. Хотя, еще в середине декабря прошлого года его цена составляла чуть больше 20 тыс. долларов. И это уже был рекорд по сравнению с 2017 годом.

Деньги , биткоины. СС0

В чем же секрет повышенного спроса на криптовалюту? Эксперты это связывают с операциями по вливанию денег Федеральной резервной системой (ФРС) и других центробанков в национальные экономики. При этом, на биткоин приходится более 70% всего глобального рынка криптовалют.