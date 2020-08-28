Город — это живой организм, который не может существовать в статичном состоянии и постоянно находится в движении. Его развитие напрямую зависит от огромного комплекса экономических, социальных, культурных и прочих факторов. И чем больше каждая из этих сторон жизни является привлекательной, тем более городское пространство в широком смысле этого слова является комфортным. Не секрет, что драйвером роста любого крупного населенного пункта является бизнес-сообщество.

Редакция altapress.ru в контексте скорого 290-летия Барнаула пообщалась с предпринимателями, чья деятельность напрямую связана с городским сообществом и вписана в социально-экономический ландшафт краевой столицы. Предприниматели поделились своими историями успеха, которые наглядно показывают, что в Барнауле есть условия для реализации своих талантов, умений и идей.

Современное лицо городской торговли

Барнаул сегодня является одним из крупнейших центров торговли в Сибири. Именно в нашем городе появился целый ряд компаний, которые превратились в ритейлеров-гигантов и торговые сети федерального масштаба.

Одной из таких компаний является «НОВЭКС». Эта торговая сеть отметит в сентябре 2020 года 30-летие с момента создания. Ее создателем является Виктор Филипчук. Аббревиатура НОВЭКС происходит из сочетания слов «Новая Экономическая Структура».

По словам заместителя генерального директора «НОВЭКСА» Ольги Марковой, изначально интересы компании были направлены в развитие оптовых продаж.

Спустя 10 лет было принято историческое решение — развернуться в сторону розницы. В 2000 году на проспекте Социалистическом в центре Барнаула появился первый розничный магазин компании.

Новый форфмат магазина «Новэкс». Елена Филипчук в facebook.com.

«Развиваться в сторону розничных продаж — это было осознанное и выверенное решение Виктора Васильевича Филипчука, которое стало знаковым для нашей компании», — рассказывает Ольга Маркова.

Знаковым это решение стало и для городской торговли в целом. Именно в магазине «НОВЭКСА» на Соцпроспекте впервые появилось самообслуживание.

Таким образом, в краевой столице началась эра ритейла в том виде и формате, в котором он существует и по сей день.

«Наша история успеха обусловлена тем, что мы думаем с точки зрения покупателя. Мы никогда не останавливаемся и постоянно движемся в сторону клиента, задаемся вопросами, как сделать так, чтобы покупателям было максимально комфортно и удобно получить широкий ассортимент товаров, необходимых каждый день», — подчеркивает заместитель генерального директора компании.

Логистический терминал «Новэкс». Дмитрий Лямзин.

Высказываясь о 290-летии Барнаула, который будет праздноваться в сентябре, Ольга Маркова отметила: «В первую очередь, в связи с сегодняшней ситуацией, хочется пожелать горожанам здоровья, чтобы никакие эпидемии не стаи препятствием для счастливой жизни. Также хочется пожелать и горожанам, и Барнаулу процветания и развития, чтобы мы все вместе делали для этого максимум».

Качество — главный приоритет

Совершенно очевидно, что для любого города невероятно важным вопросом является поставка качественных и доступных продуктов питания. Одно из образцовых предприятий данной сферы — «Диаф», создателем и руководителем которого является индивидуальный предприниматель Светлана Шустова.

Под маркой «Диаф» выпускается широкий ассортимент рыбной продукции. В настоящее время эта компания является одним из крупнейших производителей рыбной продукции во всем Сибирском регионе.

Продукция пользуется высоким спросом у покупателей, благодаря своему качеству и натуральному вкусу. При этом сегодня предприятие прочно утвердилось как на внутреннем российском рынке, так и за его пределами — в странах Европы и США.

По словам Светланы Шустовой, предприятие «Диаф» было создано в 1998 году. С самого начала главным направлением деятельности были промышленная переработка и реализация высококачественной рыбопродукции.

«Моей мечтой было обеспечить жителей Алтайского края широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам», — рассказывает предпринимательница.

Магазин «Океан». okean22.ru.

Сегодня в активе компании — мощная производственная база, большой склад и сеть из четырех магазинов «Океан». «Диаф» выпускает свыше 700 наименований готовой продукции с производительностью 6,5 тонн в сутки.

Понятно, что данная сфера деятельности требует особого экономического чутья и тонкого знания производственных процессов. Еще одним важным звеном, конечно, является контроль качества.

«Особое внимание мы уделяем вопросам качества нашей продукции, которое обеспечивается применением системы международного контроля на основе мировых стандартов», — подчеркивает Светлана Шустова.

Сейчас «Диаф» является одним из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов в стране и входит в ТОП-5 предприятий России, имеющих еврономер на готовую продукцию.

Именно это дает компании возможность не только сотрудничать с крупными торговыми сетями России, но и заниматься экспортом.

Спрос на продукцию «Диаф» растет, поэтому в компании планируют расширять сеть собственных магазинов.

В юбилейный для Барнаула год Светлана Шустова желает горожанам крепкого здоровья, благополучия, счастья и неугасающей энергии.

Здоровье для всех поколений

Трудно представить современный город без качественной медицины. Собственно, именно развитая сфера медицинских услуг всегда была конкурентным преимуществом крупных административных центров.

Клиника «Здоровое поколение» Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение»

На этом поприще трудится генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев.

«Это семейный бизнес, мы продолжаем дело своих родителей. История компании насчитывает уже 12 лет. Когда-то мы назывались детский центр „Кроха“. Наша компания стояла на заре частной медицины в Барнауле. С тех пор рынок изменился. Меняемся и мы. Сейчас активно развиваем филиальную сеть своих клиник. Есть больше планы по расширению в крае — там, где требуется качественная медицинская помощь», — рассказывает предприниматель.

Главным фактором успеха компании он называет клиентоориентированность, возведенную в самый высокий ранг.

«Я уверен, что все точки контакта с клиентом должны быть отработаны на 200%. Это ежедневный кропотливый труд, но только он может привести к успеху. И, конечно, нет пределу совершенству. Медицина не стоит на месте, нужно следить за всеми трендами и не упускать ничего. Молодая энергия вкупе с опытом наших родителей, а также исключительная клиентоориентированность, желание помочь, быть полезным и прийти на помощь пациентам — это то, к чему мы пришли», — подчеркивает Владимир Николаев.

Барнаульским предпринимателям и всем горожанам в преддверии юбилея краевой столицы собеседник желает здоровья и умения держать удар в это непростое время.

«Коронавирус так или иначе коснулся всех. Понадобилось много энергии, чтобы перестроить работу. Жалко тех, кто был вынужден сократить свою экономическую активность. В любом случае перед всеми нами стоит задача вместе развивать предпринимательство. Благо, в нашем городе грамотный профильный комитет в городской администрации и краевое управление в правительстве. Только на энергии предпринимателей можно создать твердый средний класс, а конкуренция делает услуги более доступным для наших сограждан», — резюмирует собеседник.

Расти вместе

Ну, и конечно, нельзя представить большой город без такой жизненно важной сферы, как воспитание и образование. Сегодня в Барнауле действует совершенно уникальный частный образовательный кластер «Растем вместе», создателем которого является Анна Паутова.

Растем вместе. vk.com/centr_rastem_vmeste.

«1 сентября мы начинаем свой 17-й учебный год», — подчеркивает она.

«Мы начинали с маленького проекта, а выросли в образовательный кластер, который оказывает услуги для детей и родителей, начиная от беременности вплоть до окончания ребенком средней школы. То есть мы осуществляем полный цикл психолого-образовательного сопровождения. Образовательные услуги у нас представлены в полном объеме. В этом смысле мы уникальная в России организация», — отмечает собеседница.

Сегодня в «Растем вместе» работают десятки людей. Что же касается клиентов, то если посчитать за все годы работы кластера, их счет идет на тысячи.

Только в школе «Растем вместе» в данный момент более 200 учащихся. А если говорить о супружеских парах, которые были подготовлены к родам благодаря работе компании, то их число уже достигло 7000.

По словам Анны Паутовой, компания находится на пороге воплощения перспективы взращивания целого поколения клиентов.

Всем горожанам предпринимательница в юбилейный для Барнаула год желает деятельной включенности в жизнь краевой столицы.

«Хочется, чтобы каждый из нас на своем месте и в меру своих возможностей занимался реальными делами, предлагал и воплощал значимые проекты. Ведь не только город существует для жителей, но и жители для города. Это сообщающийся процесс. Хочется, чтобы все мы росли и развивались вместе», — подчеркивает собеседница.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.