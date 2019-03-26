Сотрудники «Иткульского спиртзавода» от безысходности устроили стихийное собрание

25 марта в селе Соколово Зонального района, где располагается «Иткульский спиртзавод», прошло собрание, в котором приняли участие более 100 работников предприятия. Люди решали, как поступать в условиях постоянных задержек заработной платы и грядущих сокращений.

Как рассказывают очевидцы, местом схода выбрали сельский парк. Ранее проходила информация, что люди соберутся в администрации сельсовета, однако позже выяснилось, что сделать это запретила районная администрация.

В итоге более часа люди провели на улице. Полиция им не препятствовала. Руководство предприятия к собравшимся не вышло.

По словам одного из работников «Иткульского спиртзавода», пожелавшего остаться неизвестным, многие из его коллег решили подавать заявления в прокуратуру в связи с невыплатой заработной платы.

Что говорят краевые власти?

25 марта пресс-служба правительства края распространила информацию о создании в регионе рабочей группы по урегулированию ситуации на «Иткульском спиртзаводе». В нее войдут представители профильных краевых управлений, администрации Зонального района, прокуратуры, местного центра занятости и завода.

Уведомление об увольнении на «Иткульском спиртзаводе» altapress.ru

На сегодняшний день известно, что под сокращения попадают 93 работника. Последним рабочим днем для них станет 20 мая. Сейчас проводится анализ профессионально-квалификационного состава высвобождаемых работников для последующего трудоустройства к другим работодателям, утверждают краевые власти.

Что же касается заработной платы, то управление по труду и занятости населения посоветовало осуществлять выплаты через решения комиссии по трудовым спорам и судебным приказам.

Что происходит на предприятии?

По информации altapress.ru, на прошлой неделе с завода начали вывозить оборудование.

Оборудование для производства спирта altapress.ru

Как сообщают работники предприятия, якобы вывозят колонны, которые для производства спирта не использовались, но находились на балансе. При необходимости это оборудование можно было установить вновь.