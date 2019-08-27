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ИТ-Форум 2019. Что интересного?

В октябре в Алтайском крае пройдет XII региональный ИТ-Форум. Основная часть мероприятий пройдет в Барнауле, 10 октября.

В октябре в Алтайском крае пройдет XII региональный ИТ-Форум.
В октябре в Алтайском крае пройдет XII региональный ИТ-Форум.
Фото предоставлено организатором

Организаторы поделились, что интересного, помимо традиционных площадок, будет на предстоящем Форуме.

  • В рамках Форума 10−11 октября пройдет конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, посвящённая муниципальным аспектам реализации проекта «Умный город».

В конференции примут участие делегации из городов Сибири и Дальнего Востока — представители муниципальных образований, курирующие вопросы цифровой экономики и проекта «Умный город».

Участники поделятся своим опытом реализации элементов «Умного город». В программе заявлены выступления от докладчиков из Новосибирска, Хабаровска, Красноярска, Якутска, Санкт-Петербурга, Бийска и др.

  • Круглый стол, посвященный вопросам «Цифровизации промышленности». Как и в прошлом, году принято решение провести круглый стол на одном из промышленных предприятий региона. В этом году участников примет Алтайский завод прецизионных изделий.

В рамках круглого стола обсудят технологии для повышения эффективности промышленного производства и управления промышленным предприятием, а также вопросы финансирования таких проектов, возможности государственной поддержки.

В октябре в Алтайском крае пройдет XII региональный ИТ-Форум.
В октябре в Алтайском крае пройдет XII региональный ИТ-Форум.
Фото предоставлено организатором

Своим опытом поделится крупнейший в России производитель тяжелых грузовых автомобилей ПАО «Камаз». Представители компании расскажут, как на предприятии внедрялись элементы цифровой экономики и бережливого производства и какой результат был получен.

  • Впервые в рамках Форума пройдут соревнования специалистов по информационной безопасности.

Гуру по защите данных, автор книг и множества курсов — Алексей Лукацкий проведет, так называемые, «киберучения».

Команды-участники будут состязаться в умении решать нетривиальные задачи по обеспечению информационной безопасности. Сценарии и задачи киберучений рассчитаны на руководителей служб ИБ и их заместителей.

Команды еще формируются, заявку на участие можно подать на сайте Форума. Там же можно зарегистрироваться на участие в качестве зрителя. Организаторы обещают, что будет зрелищно и интересно.

Справка

Алексей Лукацкий.
Алексей Лукацкий.
Фото предоставлено организатором

Алексей Лукацкий — бизнес-консультант компании Cisco Systems, автор блога «Бизнес без опасности». В области информационной безопасности работает с 1992 года. Прошел путь от программиста средств шифрования и администратора до аналитика и менеджера по развитию бизнеса в области информационной безопасности. Опубликовал свыше 600 печатных работ в различных отраслевых и деловых изданиях. Участвовал в экспертизе множества нормативно-правовых актов в области информационной безопасности и персональных данных.


  • В рамках Форума пройдет конференция «Новые информационные технологии в образовании». Организует конференцию Фирма «1С» совместно со своим партнером в Алтайском крае — компанией «1С-Галэкс».

Ожидается приезд Бориса Нуралиева — основателя компании «1С», в настоящее время ведутся переговоры.

Справка

Борис Нуралиев.
Борис Нуралиев.
Фото предоставлено организатором

Борис Нуралиев — основатель крупнейшей российской ИТ-компании «1С». Заведующий кафедрами «Корпоративные информационные системы» Института компьютерных технологий Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, факультета инноваций и высоких технологий Московского физико-технического института и базовой кафедры «1С» в школе бизнес-информатики Высшей школы экономики, кандидат экономических наук.


Программа ИТ-Форума еще формируется. Актуальная версия размещается на сайте itforumaltai.ru/2019

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.


О мероприятии:

  • Региональный ИТ-Форум состоится 10−12 октября. Мероприятия будут проходить в Барнауле и Белокурихе.
  • Организатор: комитет АлтТПП по информационным технологиям
  • При поддержке: Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
  • В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.
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