IT-компания DBA из Барнаула представила свои решения на крупной промышленной выставке «ПромТехЭкспо-2021»

В 2021 году DBA стала единственной IT-компанией, представившей наш регион на выставке «ПромТехЭкспо», рассказал бизнес-аналитик DBA Евгений Бобков. По его словам, мероприятие получилось масштабным и интересным, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения.
Евгений Бобков,
бизнес-аналитик DBA:
— Мы знаем от постоянных участников выставки, что обычно представителей сферы IT бывает больше, и они находятся в центре внимания посетителей. Но из-за пандемии и еще действующих ограничительных мер количество участников и посетителей было немного меньше, чем обычно.
Выставка является частью Сибирского промышленно-инновационного форума «ПромТехЭкспо», который проводится в Омске с 1998 года. В нем ежегодно принимают участие около сотни крупных предприятий из разных регионов России, а также из Китая, Сербии, Казахстана и других стран. Форум давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом и поиска новых решений в сфере развития производственного менеджмента.
Евгений Бобков,
бизнес-аналитик DBA:
— Участие в выставке помогло нам охватить несколько задач. В первую очередь мы познакомились с потенциальными клиентами и благодаря личному общению смогли услышать, в каких IT-продуктах у них есть потребность, в чем их основная боль работы с уже имеющимся программным обеспечением.
Исходя из этого мы понимаем какие из наших продуктов можем предложить конкретному заказчику уже сейчас, а что-то вынесли в блок задач для обсуждения с командой. Мы всегда стремимся улучшать наши продукты так, чтобы они могли максимально эффективно решать задачи клиента.
Мы довольны тем, что нам удалось заявить о своем бренде на широкую бизнес-аудиторию, которой могли бы быть полезны наши решения и нашли новые области, в которых потенциально можно использовать программные продукты нашей компании.
Компания DBA существует уже третий год. У нее молодая команда, костяк которой образовался 10 лет назад. Эти специалисты работали в крупных энергетических компаниях Сибири, где реализовывали масштабные проекты, а потом создали собственную компанию.
- биллинговые и ERP-системы (опыт — 10 лет);
- СКУД (система управления доступом, в которую включены противопожарная система, видеонаблюдение, система управления дверными звонками, шлакбаумами, датчики движения и так далее);
- цифровизация бизнес-процессов (в частности, мобильные решения, которые переводят в цифровой формат работу выездных сотрудников;
- «умные» каски с датчиками;
- искусственный интеллект;
- дополненная реальность.
Евгений Бобков,
бизнес-аналитик DBA:
— Наш искусственный интеллект по фотографиям объектов находит дефекты оборудования, на основе чего потом составляется план ремонтных программ. Например, компания «Алтайкрайэнерго» получает такие фотографии с помощью квадрокоптеров. Этот проект мы презентовали в Сколково, где эксперты проявили к нему интерес и дали положительные отзывы.
В другом нашем приложении искусственный интеллект распознает показания приборов учета. Контроллер просто наводит камеру мобильного устройства на шкалу. И текущие показания в виде данных передаются ресурсоснабжающей организации. Бонусом они содержат информацию о времени и геопозиции мобильного устройства.
Среди клиентов DBA много организаций из Алтайского края. Вместе с тем компания ведет успешное сотрудничество с предприятиями из других регионов России и за ее пределами. В частности, сейчас активная работа ведется с компаниями из Белоруссии.
Помимо этого, DBA успешно работает и с государственными структурами. Например, цифровая интерактивная аналитическая система, которая консолидирует данные из множества источников и представляет их в интерактивном виде в режиме реального времени, внедрена в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края.
DBA также занимается разработкой программного обеспечения на заказ, продает лицензии на собственные решения и внедряет их на предприятиях. Это компания с широким спектром IT-услуг.
По словам Евгения Бобкова, DBA и дальше планирует участвовать в выставках, чтобы продвигать свои решения и услуги на рынке. Ведь первый опыт оказался успешным и дал хорошие результаты.