IT-компания DBA из Барнаула представила свои решения на крупной промышленной выставке «ПромТехЭкспо-2021»

Барнаульская IT-компания DBA (от англ. Digital Business Adaptation — «Цифровая адаптация бизнеса») в начале марта впервые приняла участие в крупной промышленной выставке «Промтехэкспо-2021» в Омске. Команда разработчиков презентовала собственные программные продукты для различных направлений бизнеса. Посетители выставки проявили большой интерес к стенду DBA. Многие из них запросили дополнительную информацию о решениях компании и рассматривают возможность их внедрения на своих предприятиях.

В 2021 году DBA стала единственной IT-компанией, представившей наш регион на выставке «ПромТехЭкспо», рассказал бизнес-аналитик DBA Евгений Бобков. По его словам, мероприятие получилось масштабным и интересным, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения.

Евгений Бобков,

бизнес-аналитик DBA:

— Мы знаем от постоянных участников выставки, что обычно представителей сферы IT бывает больше, и они находятся в центре внимания посетителей. Но из-за пандемии и еще действующих ограничительных мер количество участников и посетителей было немного меньше, чем обычно.

Выставка является частью Сибирского промышленно-инновационного форума «ПромТехЭкспо», который проводится в Омске с 1998 года. В нем ежегодно принимают участие около сотни крупных предприятий из разных регионов России, а также из Китая, Сербии, Казахстана и других стран. Форум давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом и поиска новых решений в сфере развития производственного менеджмента.

Промышленная выставка «ПромТехЭкспо-2021». Барнаульская IT-компания DBA.

Евгений Бобков,

бизнес-аналитик DBA:

— Участие в выставке помогло нам охватить несколько задач. В первую очередь мы познакомились с потенциальными клиентами и благодаря личному общению смогли услышать, в каких IT-продуктах у них есть потребность, в чем их основная боль работы с уже имеющимся программным обеспечением. Исходя из этого мы понимаем какие из наших продуктов можем предложить конкретному заказчику уже сейчас, а что-то вынесли в блок задач для обсуждения с командой. Мы всегда стремимся улучшать наши продукты так, чтобы они могли максимально эффективно решать задачи клиента. Мы довольны тем, что нам удалось заявить о своем бренде на широкую бизнес-аудиторию, которой могли бы быть полезны наши решения и нашли новые области, в которых потенциально можно использовать программные продукты нашей компании.

Компания DBA существует уже третий год. У нее молодая команда, костяк которой образовался 10 лет назад. Эти специалисты работали в крупных энергетических компаниях Сибири, где реализовывали масштабные проекты, а потом создали собственную компанию.

Промышленная выставка «ПромТехЭкспо-2021». Барнаульская IT-компания DBA.

Сейчас DBA ведет деятельность в нескольких IT-направлениях: биллинговые и ERP-системы ( опыт — 10 лет);

опыт — 10 лет); СКУД ( система управления доступом , в которую включены противопожарная система , видеонаблюдение , система управления дверными звонками , шлакбаумами , датчики движения и так далее);

система управления доступом в которую включены противопожарная система видеонаблюдение система управления дверными звонками шлакбаумами датчики движения и так далее); цифровизация бизнес-процессов ( в частности , мобильные решения , которые переводят в цифровой формат работу выездных сотрудников;

в частности мобильные решения которые переводят в цифровой формат работу выездных сотрудников; «умные» каски с датчиками;

искусственный интеллект;

дополненная реальность.

Евгений Бобков,

бизнес-аналитик DBA:

— Наш искусственный интеллект по фотографиям объектов находит дефекты оборудования, на основе чего потом составляется план ремонтных программ. Например, компания «Алтайкрайэнерго» получает такие фотографии с помощью квадрокоптеров. Этот проект мы презентовали в Сколково, где эксперты проявили к нему интерес и дали положительные отзывы. В другом нашем приложении искусственный интеллект распознает показания приборов учета. Контроллер просто наводит камеру мобильного устройства на шкалу. И текущие показания в виде данных передаются ресурсоснабжающей организации. Бонусом они содержат информацию о времени и геопозиции мобильного устройства.

Промышленная выставка «ПромТехЭкспо-2021». Барнаульская IT-компания DBA.

Среди клиентов DBA много организаций из Алтайского края. Вместе с тем компания ведет успешное сотрудничество с предприятиями из других регионов России и за ее пределами. В частности, сейчас активная работа ведется с компаниями из Белоруссии.

Помимо этого, DBA успешно работает и с государственными структурами. Например, цифровая интерактивная аналитическая система, которая консолидирует данные из множества источников и представляет их в интерактивном виде в режиме реального времени, внедрена в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края.

DBA также занимается разработкой программного обеспечения на заказ, продает лицензии на собственные решения и внедряет их на предприятиях. Это компания с широким спектром IT-услуг.

По словам Евгения Бобкова, DBA и дальше планирует участвовать в выставках, чтобы продвигать свои решения и услуги на рынке. Ведь первый опыт оказался успешным и дал хорошие результаты.