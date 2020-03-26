«Иткульский спиртзавод» после простоя внесет «высокоградусный» вклад в борьбу с коронавирусом

Вновь запущенный «Иткульский спиртзавод» начал поставлять спирт фармацевтическим компания страны. Об этом 26 марта в ходе пресс-конференции сообщил исполнительный директор предприятия Андрей Широков. По его словам, используют спирт в том числе для производства антисептиков.

Как рассказал Андрей Широков, на днях «Иткульский спиртзавод» реанимировал контракт на поставку спирта фармацевтической фабрике в Кемерово.

Продолжаются переговоры с аналогичными предприятиями в Новосибирске и на Дальнем Востоке. В перспективе для них спиртзавод планирует выпускать отдельный продукт — фармацевтическую субстанцию.

Андрей Широков,

исполнительный директор «Иткульского спиртзавода»:

Дело в том, что по закону с 1 января 2021 года фармацевтические компании для своих нужд больше не смогут закупать обычный пищевой спирт, только фармсубстанцию. Для открытия нового производства потребует новая лицензия. Наладить процесс выпуска данного продукта планируется в за год.

По словам Андрея Широкова, пока этот проект находится в разработке.

«Иткульский спиртзавод». Олег Богданов

Что еще происходит на предприятии

Как сообщил генеральный директор «Иткульского спиртзавода», производство водки на предприятии на постоянной основе было запущено на прошлой неделе.

До конца года объем выпущенной продукции планируется довести до 1 млн декалитров, это несколько меньше докризисных показателей 2017 года. Мощности завода позволяют выпускать до 2,4 млн декалитров водки в год.

Пока возможности по выпуску продукции ограничивает сбыт: предприятие только ведет переговоры с торговыми сетями и дистрибьютерами, которые за то время, что «Иткульский спиртзавод» находился в простое нашли себе иных поставщиков.