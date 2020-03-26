Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта -1°C
Коронавирус

«Иткульский спиртзавод» после простоя внесет «высокоградусный» вклад в борьбу с коронавирусом

Вновь запущенный «Иткульский спиртзавод» начал поставлять спирт фармацевтическим компания страны. Об этом 26 марта в ходе пресс-конференции сообщил исполнительный директор предприятия Андрей Широков. По его словам, используют спирт в том числе для производства антисептиков.

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
Анна Зайкова

Как рассказал Андрей Широков, на днях «Иткульский спиртзавод» реанимировал контракт на поставку спирта фармацевтической фабрике в Кемерово.

Продолжаются переговоры с аналогичными предприятиями в Новосибирске и на Дальнем Востоке. В перспективе для них спиртзавод планирует выпускать отдельный продукт — фармацевтическую субстанцию.

Андрей Широков,
исполнительный директор «Иткульского спиртзавода»:

Дело в том, что по закону с 1 января 2021 года фармацевтические компании для своих нужд больше не смогут закупать обычный пищевой спирт, только фармсубстанцию. Для открытия нового производства потребует новая лицензия. Наладить процесс выпуска данного продукта планируется в за год.

По словам Андрея Широкова, пока этот проект находится в разработке.

&quot;Иткульский спиртзавод&quot;.
«Иткульский спиртзавод».
Олег Богданов

Что еще происходит на предприятии

Как сообщил генеральный директор «Иткульского спиртзавода», производство водки на предприятии на постоянной основе было запущено на прошлой неделе.

До конца года объем выпущенной продукции планируется довести до 1 млн декалитров, это несколько меньше докризисных показателей 2017 года. Мощности завода позволяют выпускать до 2,4 млн декалитров водки в год.

Пока возможности по выпуску продукции ограничивает сбыт: предприятие только ведет переговоры с торговыми сетями и дистрибьютерами, которые за то время, что «Иткульский спиртзавод» находился в простое нашли себе иных поставщиков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость