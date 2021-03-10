Итоги года: как Алтайский фонд микрозаймов кредитовал предпринимателей в пандемию

Трудный для бизнеса и суровый для народа 2020 год закончился. О том, как встречали и провожали пандемию предприниматели из Алтайского края, рассказывает Владислав Уваров, директор Алтайского фонда микрозаймов .

Мы откладывали день Х

— Фонд выдает займы алтайским предпринимателям уже 11 лет. По сравнению с предыдущими годами, насколько вырос спрос в 2020-м?

— Когда ввели локдаун, никто не мог объяснить, как будут развиваться события. Первые две недели все надеялись, что «пауза» продлится недолго. Потом нам оборвали телефон. Люди поняли, что близится время платежа — 10 число каждого месяца, — а доходов нет, значит, и платить по заему нечем. В этой ситуации оперативно отреагировало правительство и Центральный банк, которые позволили кредитным организациям провести реструктуризацию задолженностей. Чем мы и занимались, особенно активно с конца марта по май. За этот период перенесли 95 графиков на полгода вперед. Это дало свои результаты: сегодня ни один из тех клиентов на просрочку не вышел. Сложный период пережили, появилось понимание, как выстраивать деятельность.

Что касается роста спроса, то коронавирус ему способствовал. По числу займов — на 44% вверх. Предприятия брали финансы на пополнение оборотных средств. Мы пошли на смягчение условий, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Был разработан кредитный продукт, ставка по которому составляла от 1 до 3%. Этих льготных кредитов выдали свыше чем на 200 млн рублей.

— Что дало снижение ключевой ставки Центробанка?

— Для предпринимателей региона снижение ставки стало безусловным плюсом. С осени 2019 года ставки фонда напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ: выдача займов осуществляется по ставкам не более ключевой на момент заключения договора заема. Нередко складывалось так, что экспертная комиссия фонда одобряла займы под один процент, а в пятницу снижалась ключевая ставка. В итоге предприниматели заключали договор займа под процент меньше, чем тот, на который рассчитывали.

Новые продукты и ребрендинг

— Какие изменения произошли в фонде и как они сказались на ваших клиентах?

— Благодаря докапитализации и траншу из федерального бюджета в размере 200 млн рублей родилась программа по выдаче больших инвестиционных займов. Сумма заема по такой программе составляет от 5 млн до 10 млн рублей. В рамках микрокредитования мы работали с суммами до 5 млн рублей включительно. Теперь появилась качественно другая программа — большие суммы и сроки.

— Принято считать, что наиболее пострадавшими отраслями стали общепит и гостиничное дело. Так ли это на самом деле?

— По структуре портфеля, если смотреть за 2019 год, доля розничной и оптовой торговли была 33%, в 2020-м году она снизилась до 23%. Доля услуг, это как раз гостиницы, рестораны и туризм, в 2019-м составляла 22%, а в 2020-м выросла до 32%. Как мы видим, кредитование сферы услуг увеличилось, она оказалась в большей опасности, чем торговля.

К слову, нашими клиентами в прошлом году стали туристические и гостиничные компании, которые за годы своего существования, 10−15 лет, ни разу нигде не кредитовались. Безусловно, кого-то из них привлекли наши процентные ставки. Для таких ОКВЭД были организованы федеральные льготные программы. Фонд выдал займы под 1% годовых 13 предпринимателям в общей сумме на 27,8 млн рублей, по ставке 2% был выдан 61 займ на 122,5 млн рублей, под 3% — 36 займов на 54,5 млн рублей.

— Многие из ваших клиентов отмечают, что у фонда минимальный набор документов и одобрение заявки занимает гораздо меньше времени по сравнению с банками. Чем обусловлена такая разница?

— По нормативной базе мы обязаны рассматривать заявки в пределах 10 рабочих дней. В период пандемии срок сократился фактически до одних суток. Мы изменили формат принятия решений — ушли на удаленный режим работы. Соответственно, отказались от очных комиссий и в ежедневном режиме рассматривали заявки онлайн, что ускорило процесс.

— Были случаи, когда фонд не мог одобрить заем?

— Не сказал бы, что в этом вопросе 2020 год отличался от предыдущих лет. Доля отказов составляет 2−3%. Причина — совсем плохая кредитная история, действующие просрочки, отказ службы безопасности. К слову, в пандемию мы даже не смотрели задолженности по налогам и страховым взносам. Хотя их наличие — веское основание для отказа. Но тогда все понимали, что предпринимателю важнее выплатить сотрудникам заработную плату.

— Каким был 2020 год и что в планах у фонда на 2021-й?

— Несмотря на все сложности, год мы закончили с серьезными показателями. По сравнению с 2019-м число займов выросло на 32%, сумма займов — на 75%. По объемам выдачи, наверное, впервые обогнали Новосибирскую область. В первую очередь благодаря средствам федерального и краевого бюджетов.

Спрос среди предпринимателей растет, поэтому будем предлагать новые продукты и продолжать работу над программой по инвестиционным займам. Кроме того, планируем провести ребрендинг. В марте начнем работать как Алтайский фонд финансирования предпринимательства.

Справка

330 займов выдали в 2019 году

435 займов выдали за 2020 год , рост 31%

рост 31% 575,6 млн рублей выданных средств в 2019 году.

1006 млн рублей выданных средств в 2020 году , рост 31%

рост 31% 1744,3 тыс. рублей — средний размер займа в 2019 году

2311,8 тыс. рублей — средний размер займа в 2020 году , рост 32%

рост 32% 371,6 млн рублей — докапитализация средств из федерации и края в 2020 году.