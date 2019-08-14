Итоги прохождения 1 модуля акселерационной программы Сколково «Экспортеры 2.0».

Все программы можно описать в «двух словах»: компания, имеющая небольшой опыт в осуществлении экспорта или вообще без такового, но имеющая желание развиваться и работать с зарубежными партнерами, получает своего рода «наставника», который составляет план по выходу на иностранные рынки, консультирует и ведет до момента заключения экспортного контракта. В данном случае в роли «наставников» выступают партнеры — Сбербанк, Сколково, PWC.
В программе, организуемой бизнес-школой Сколково, «Экспортеры 2.0» от Алтайского края на условиях софинансирования оплаты за обучение со стороны Центра поддержки экспорта приняли участие представители 4 субъектов малого и среднего предпринимательства:
- ООО «Алтайская Торфяная Компания»,
- ООО «Зиас Машинери»,
- ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»,
- ООО «Центр Оптовой Торговли».
Всего от различных регионов Российской Федерации в программе принимают участие 36 представителей различных отраслей бизнеса. Программа состоит из 4-х модулей и направлена на оказание консультационной и практической помощи собственникам и руководителям организаций, планирующим осуществлять экспортные продажи или желающим увеличить объемы и географию таких поставок.
Борис Мещеряков,
ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»:
Мы ехали на первый модуль с ожиданием того, что нам расскажут о том, как работать с таможенной службой, как найти потребителя в другой стране, как организовать логистику и т.п. Однако, уже в ходе первых дней обучения стало приходить понимание, что конкретные знания «технических» процессов, сопровождающих экспортную деятельность являются, безусловно, полезными, но остаются именно «техническими».
Цель же всего курса обучения — структурировать мыслительный процесс предпринимателя, научить критически оценивать свой продукт, для того чтобы прийти к пониманию- «А нужен ли он, продукт, потребителю в другом государстве?».
Команда организаторов программы-акселератора очень профессионально подошла к задаче «прокачки» участников. Обучение проходит в очень активном режиме. Занятия начинаются в 9:00 и продолжаются до 22:00. В течение дня мы слушали лекции приглашенных экспертов, занимались практической работой как в группах, так и самостоятельно.
В качестве практической работы каждый участник занимается разработкой стратегией вывода на экспорт продукта своей компании,
т. е.мы уже с первых дней обучения начали движение в направлении своей основной цели — продаже своего товара или услуги в другие страны.
Александр Лиханов,
ООО «Алтайская Торфяная Компания»:
Приглашенные эксперты, а это представители крупнейших мировых консалтинговых компаний, крупных российских холдингов-экспортеров помогают научиться анализу зарубежного рынка, созданию и продвижению своего бренда, осмыслению своего продукта. В ходе лекций приводится много практических положительных и отрицательных примеров предприятий, выходивших на экспорт.
Интересно то, что, используя инструменты анализа и почерпнутые из обсуждаемых кейсов знания, понимаешь сколько времени и ресурсов компании можно сэкономить, двигаясь структурно и последовательно к цели. В то же время, некоторые предприниматели приходят к выводу, что экспорт — это не про них, не про их продукт. И очень важно понять это на раннем этапе.
Следующий модуль состоится через 3 недели, и за это время мы должны выполнить достаточно серьезное домашнее задание по теме своего продукта и стратегии экспорта предприятия.
В общем, ожидания от программы самые амбициозные!