Промежуточные итоги трех месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» подвели 8 ноября на крупнейшем сельскохозяйственном предприятии в Тогульском районе АО «Антипинское», которое занимается производством и реализацией мяса свиней.

Итоги реализации нацпроекта за первые три месяца подвели на АО «Антипинское».

В мероприятии приняли участие сотрудники и руководство предприятия, эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) и представитель министерства экономического развития Алтайского края.

В качестве пилотного потока для оптимизации три месяца назад здесь выбрали процесс изготовления пельменей ручной лепки. При анализе пилотного потока рабочая группа совместно с экспертами РЦК выявила 33 проблемы.

На эталонном участке сотрудники производства реализуют мероприятия по созданию удобных и безопасных рабочих мест по системе 5С, разработаны стандарты рабочих мест, внедрены в работу производственный анализ, лист решения проблем, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), а также инфоцентр отделения переработки и предприятия. Разработан и утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока, согласно утвержденным датам и закрепленным ответственным начата его реализация.

В своем приветственном слове заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова поздравила команду предприятия с первыми результатами, выразила благодарность руководству за высокую активность и вовлеченность в проекте рабочей группе, а также пожелала сохранения активности и результативности следующие три месяца активной фазы проекта.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер акцентировал внимание команды проекта на этапе «Диагностика» и указал на важность системной аналитики для качественных решений выявленных проблем с применением инструментов бережливого производства.

Руководитель проекта РЦК Елена Моргуль представила промежуточные результаты проекта и целевые ориентиры на следующий трехмесячный цикл внедрения улучшений.

А руководитель программы от предприятия Вера Коваленко представила созданный проектный офис, мероприятия по развитию персонала и предстоящую работу по направлению «Обучение» с помощью подготовленного инструктора по инструментам бережливого производства в рамках нацпроекта.

Отметим, что проектный офис и инструкторы по бережливому производству, подготавливаемые на предприятиях из числа сотрудников в рамках нацпроекта, необходимы для тиражирования полученных знаний и опыта по всем производственным потокам собственными силами после завершения работ на пилотном потоке совместно с экспертами РЦК.

Генеральный директор АО «Антипинское» Николай Коваленко подчеркнул, насколько важна работа по систематизации планирования и бухгалтерского учета, остановился на маркетинговых задачах, а также отметил полученные результаты, поблагодарил команду и торжественно наградил 24 самых активных участников рабочей группы ценными подарками. По итогам встречи заведующая Антипинского ДК Оксана Матюшева и коллектив «Любимая песня» поздравили участников музыкальными номерами.

Теперь предприятию предстоит активная работа по реализации плана мероприятий достижению целевого состояния пилотного потока, внедрению системы предложений по улучшению, проведению конкурса по системе 5С на производстве, а также составлению плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия в рамках этапа «Тиражирование».