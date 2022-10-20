IV федеральный форум «Производительность 360» прошел при участии делегации Алтайского края

Главное событие в сфере бережливого производства — IV федеральный форум «Производительность 360» — состоялся 14 октября в Сочи. Организаторами мероприятия выступили Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций.

Участниками форума стали руководители крупных компаний ключевых отраслей экономики, представители экспертного сообщества, органов государственной власти и общественных объединений. Делегация Алтайского края, представленная сотрудниками регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и регионального Минэкономразвития, также приняла участие в мероприятии.

Деловая программа форума была посвящена четырем главным направлениям: бизнес, региональное развитие, социальные практики и партнерские проекты. Центральной темой мероприятия стало влияние нацпроекта «Производительность труда» на импортозамещение и рост выпуска востребованной в стране продукции.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, говоря о значении нацпроекта «Производительность труда», подчеркнул: «Национальный проект сейчас — это 78 регионов, 4 тысячи предприятий по стране. Половина из них уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% - выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свой доход на 61 млрд. рублей за 3 года».

Что касается реализации нацпроекта в Алтайском крае, то сегодня к нему подключились более 70 предприятий, которые получают адресное сопровождение экспертов Федерального или Регионального центра компетенций по оптимизации продуктовых потоков.

Как показывают результаты по предприятиям, завершившим активную фазу реализации проектов, среднее снижение времени протекания процессов составило 40%, незавершённое производство снижено на 30%, а выработка увеличивается на 81%. Инструментам бережливого производства обучено около 1 500 человек.

Руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер оценил федеральный форум «Производительность 360», как возможность обменяться лучшими практиками по реализации проектов.

— Полученная информация однозначно поможет нам в развитии нашего регионального центра компетенций, — добавил он.

Торжественной частью IV федерального форума «Производительность 360» стала церемония награждения участников по итогам 2021 года — в семи номинациях. В ключевой номинации форума «Предприятие — лидер по росту производительности труда» победил Павловский деревообрабатывающий комбинат из Алтайского края.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.