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22 октября
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Экономика

Из аэропорта Горно-Алтайска хотят запустить международные рейсы

Новый глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил заняться прорывными проектами. Один из них — строительство международного терминала в аэропорте Горно-Алтайска.

В аэропорту Горно-Алтайска.
В аэропорту Горно-Алтайска.
altai-republic.ru

Такой терминал может быть построен к 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора аэропорта Сергея Круглова.

В республике не сомневаются в том, что такая новация позволит открыть рейсы из Горно-Алтайска в Китай и Казахстан.

Стоимость проекта пока не называется. Однако отмечается, что в 2021 году в аэропорту необходимо будет проводить капремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП). Сергей Круглов рассчитывает, что такие работы можно проводить одновременно со строительством международного терминала.

Ранее сообщалось, что Олег Хорохордин провел переговоры с владельцем аэропорта Горно-Алтайска АФК «Система» и Сбербанком. Якобы они готовы построить международный терминал.

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