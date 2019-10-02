27 сентября со станции Барнаул отправился состав с флекситанками, наполненными растительным маслом и контейнерами с семенем льна. Ускоренный поезд доставит продукцию алтайских производителей за 10 суток — вдвое быстрее, чем при отправке обычным способом. В перспективе данный проект поможет существенно нарастить объем экспорта, уверенны местные власти.

Состав с флекситанками, наполненными растительным маслом и контейнерами с семенем льна.

Какие компании отправили грузы?

В нынешнем году поезд с флекситанками отправился из Алтайского края впервые. В его составе было 106 контейнеров.

Основными поставщиками продукции в Китай стали агропромышленная компания «Меркурий», а также Корчинский, Кытмановский и Гилевский элеваторы — участники Сибирского экспортного союза SEUS.

По словам Татьяны Черной, менеджера отдела внешнеэкономической деятельности АПК «Меркурий», в Китай компания отправила партию льняного масла с двух заводов в Мамонтовском и Завьяловском районов. В ближайшее время производитель намерен запустить еще одно аналогичное производство в Алейской районе. То же с прицелом на экспорт.

Поставщиком рапсового масла выступила компания «Благо».

Из Алтайского края начали отправлять продукцию в Китай в уникальной таре. Анна Зайкова

За 10 дней поезду из Барнаула предстоит преодолеть 6,5 тыс км. Конечным пунктом для него станет порт Находка. Оттуда российские грузы дальше отправляются по всему миру. Алтайские масло и семя льна будет отгружено в КНР.

Что такое флекситанки?

Как отмечают местные предприятия, ранее доставка грузов в Китай была достаточно проблематичной. Во-первых, из-за географической удаленности и постоянных проблем с логистикой срок транспортировки мог превышать месяц.

Во-вторых, единственной тарой для доставки наливных грузов до последнего времени были жд- и автоцистерны. Стоимость их использования для небольших компаний была слишком высока.

Флекситанки стали в этом отношении удачной альтернативой. Данную технологию на Алтай принесла московская компания «Европак». Сос Казарян, ее исполнительный директор, объясняет: флекситанки — это одноразовая упаковка, которую можно легко утилизировать после использования.

Состав с флекситанками , наполненными растительным маслом и контейнерами с семенем льна. Анна Зайкова Состав с флекситанками , наполненными растительным маслом и контейнерами с семенем льна. Анна Зайкова Состав с флекситанками , наполненными растительным маслом и контейнерами с семенем льна. Анна Зайкова

Внешне она напоминает большой пакет с клапаном. На заводе его наполняют маслом, устанавливают в контейнер и отправляют получателю. Переливать масло на границе, как это приходилось делать раньше, уже не надо. Экономия за счет такой транспортировки может составлять до 15−20 долларов на тонну продукции.

В планах «Европака» увеличить отправки флекситанков из Алтайского края до 2−3 раз в месяц.

Как в регионе развивается экспорт?

То, что объем вывозимой из Алтайского края сельхозпродукции растет, демонстрируют последние данные статистики. Так, по итогам семи месяцев стоимость экспорта продукции агропромышленного комплекса составила 142,5 млн долларов США, это больше 60% от тех плановых показателей, которые прописаны в региональной программе.

По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, с введением регулярных отправок флекситанков регион получит новые конкурентные преимущества на экспортных рынках.

Из Алтайского края начали отправлять продукцию в Китай в уникальной таре. Анна Зайкова

Немаловажно, что данный вид транспортировки включен в перечень субсидируемых государством. Согласно постановлению Правительства России, алтайские компании-экспортеры могут претендовать на компенсацию части фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции на внешние рынки.

В 2018 году субсидии получили 28 местных компаний на сумму более 101 млн рублей, а в текущем году уже 40 региональных экспортеров подали заявки на субсидию. Одобренный размер субсидий составил более 154 млн рублей, по ряду заявок уже проведены выплаты.