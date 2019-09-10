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Экономика

Из Алтайского края почти перестали «валить»

Алтайкрайстат опубликовал 9 сентября данные о миграционных потоках в крае по итогам января-июля этого года. Они говорят о том, что отток населения из региона почти удалось остановить.

Чемодан.
Чемодан.
СС0.

За семь месяцев из края уехали 19 388 человек, а прибыли на постоянное место жительство — 19 344 человека. Таким образом, миграционная динамика хоть и остается отрицательной (- 44 человека), но составляет всего лишь 0,3 в пересчете на 10 тысяч населения.

Год назад отрицательная миграционная динамика выглядела куда более ужасающей. Она составляла 2570 человек.

Цифры, приведенные Алтайкрайстатом, также говорят о том, что жители края по-прежнему чаще всего уезжают в другие регионы России. Предположительно, в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирск.

Выбывание населения компенсируется притоком из стран СНГ. За 7 месяцев в край въехали почти 7 тыc. граждан из соседних азиатских государств.

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