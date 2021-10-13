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Экономика

Из Алтайского края продолжают вывозить продовольствие на миллионы долларов

Алтайпищепром озвучил данные за девять месяцев по экспорту продовольствия из Алтайского края. Рост в денежном выражении за этот период составил 12%.

Крупный агрохолдинг на Алтае начал поставлять сельхозпродукцию на экспорт
Крупный агрохолдинг на Алтае начал поставлять сельхозпродукцию на экспорт
Компания "Юг Сибири"

В разрезе отраслей АПК основной экспорт пришелся на прочую продукцию АПК (159 млн долларов), продукты пищевой и перерабатывающей промышленности (86 млн), и масложировую продукцию (44 млн).

Драйверами роста стали рапсовое масло (+53%), маргарин (более чем в 22 раза), молочная сыворотка (в 9 раз), кондитерские изделия (+32%), напитки (+36%), корма для животных (в 3 раза), семена льна (+45%).

Куда вывозят продукты

По данным «Агроэкспорта», с января по сентябрь 2021 года поставки прочей продукции АПК осуществлялись в основном в страны Азии (51 млн долларов), Юго-Восточной Азии (6 млн), Восточной Европы (6 млн) и Северной Европы (5 млн).

Продукты пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края были наиболее востребованы так же в странах Азии (26 млн), Ближнего востока и Закавказья (9 млн), Северной Европы (8 млн), Восточной Европы (7 млн).

Напомним, согласно государственной стратегии к 2024 году Алтайский край должен экспортировать продовольствия на 501 млн долларов ежегодно.

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