Из чего состоит потребительский рынок в Барнауле.

Рассказываем и показываем, из чего состоит современный потребительский рынок в столице Алтайского края. Информация предоставлена городским комитетом по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
По данным на 1 октября текущего года в Барнауле свою деятельность осуществляли 2497 предприятий розничной торговли, 939 — общественного питания и 2298 — бытового обслуживания. Они практически полностью обеспечивают жителей города всеми необходимыми товарами и услугами.
Рассказываем и показываем, из чего состоит современный потребительский рынок в столице Алтайского края. Информация предоставлена городским комитетом по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда.
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