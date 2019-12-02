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Из чего состоит потребительский рынок в Барнауле

По данным на 1 октября текущего года в Барнауле свою деятельность осуществляли 2497 предприятий розничной торговли, 939 — общественного питания и 2298 — бытового обслуживания. Они практически полностью обеспечивают жителей города всеми необходимыми товарами и услугами.

Из чего состоит потребительский рынок в Барнауле.
Из чего состоит потребительский рынок в Барнауле.
Анна Зайкова

Рассказываем и показываем, из чего состоит современный потребительский рынок в столице Алтайского края. Информация предоставлена городским комитетом по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда.

Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
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