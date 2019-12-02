Из чего состоит потребительский рынок в Барнауле.

По данным на 1 октября текущего года в Барнауле свою деятельность осуществляли 2497 предприятий розничной торговли, 939 — общественного питания и 2298 — бытового обслуживания. Они практически полностью обеспечивают жителей города всеми необходимыми товарами и услугами.