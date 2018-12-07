Из «Л'Этуаль» могут исчезнуть пробники духов

«Пока мы видим, что если с нашей отраслью ничего не сделают и оставят как есть, то с 1 декабря 2019 года семплы и пробники просто пропадут с полок, потому что нереально все это маркировать. И так нашу сеть ругают в соцсетях, что семплов не даем, а они совсем пропасть могут, если сейчас не вмешаемся», — заявил Кривенцев.