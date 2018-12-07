Из «Л'Этуаль» могут исчезнуть пробники духов

«Пока мы видим, что если с нашей отраслью ничего не сделают и оставят как есть, то с 1 декабря 2019 года семплы и пробники просто пропадут с полок, потому что нереально все это маркировать. И так нашу сеть ругают в соцсетях, что семплов не даем, а они совсем пропасть могут, если сейчас не вмешаемся», — заявил Кривенцев.
Он отметил, что парфюмерная отрасль — самая сложная из тех, которые попали под действие распоряжения о введении маркировки, поскольку у нее есть образцы, семплы и пробники продукции.
«Все рабочие группы до нас с этим не сталкивались — не бывает пробников шуб или обуви, таблетки не дают попробовать», — указывает Кривенцев, пишет bfm.ru. Перечень подлежащих маркировке товаров основан на кодах и не предусматривает выделения рекламной продукции.
Таким образом, все тестеры и семплы парфюмерии должны быть промаркированы.
Письмо в Минпромторг, где сообщалось об этой проблеме, пока осталось без ответа, подчеркнул Кривенцев.
В распоряжении определен перечень из 10 товаров, которые подлежат обязательной маркировке — табачная продукция, духи и туалетная вода, шины, одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь, фотокамеры.