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Экономика
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Из «Л'Этуаль» могут исчезнуть пробники духов

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения пробников духов с полок магазинов, если с 1 декабря 2019 года введут обязательная маркировка парфюмерии, заявил замдиректора по логистике «Алькор и Ко» («Л'Этуаль») Андрей Кривенцев, сообщает РБК.

Туалетная вода. Парфюм.
Туалетная вода. Парфюм.
Открытые источники в Интернете

«Пока мы видим, что если с нашей отраслью ничего не сделают и оставят как есть, то с 1 декабря 2019 года семплы и пробники просто пропадут с полок, потому что нереально все это маркировать. И так нашу сеть ругают в соцсетях, что семплов не даем, а они совсем пропасть могут, если сейчас не вмешаемся», — заявил Кривенцев.

Он отметил, что парфюмерная отрасль — самая сложная из тех, которые попали под действие распоряжения о введении маркировки, поскольку у нее есть образцы, семплы и пробники продукции.

«Все рабочие группы до нас с этим не сталкивались — не бывает пробников шуб или обуви, таблетки не дают попробовать», — указывает Кривенцев, пишет bfm.ru. Перечень подлежащих маркировке товаров основан на кодах и не предусматривает выделения рекламной продукции.

Таким образом, все тестеры и семплы парфюмерии должны быть промаркированы.

Письмо в Минпромторг, где сообщалось об этой проблеме, пока осталось без ответа, подчеркнул Кривенцев.

В распоряжении определен перечень из 10 товаров, которые подлежат обязательной маркировке — табачная продукция, духи и туалетная вода, шины, одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь, фотокамеры.

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