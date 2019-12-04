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Экономика

Из «Магнита» массово уволились топ-менеджеры

Сразу пять топ-менеджеров покинули сеть «Магнит», являющуюся одним из крупнейших ритейлеров в России.

Магазин "Магнит".
Магазин "Магнит".
altapress.ru

В пресс-службе «Магнита» их увольнение объяснили плановыми кадровыми перестановками и оптимизацией структуры управления отдельных подразделений, пишут «Ведомости».

Как заявил представитель компании, это нормальный процесс, сопровождающий период трансформации бизнеса. Обновление менеджмента началось с приходом в «Магнит» Яна Дюннинга из «Ленты», добавляет издание.

Прибыль

По итогам первых 9 месяцев текущего года чистая прибыль «Магнита» упала на 48,6% в годовом выражении до 13,058 млрд рублей, пишет «Росбалт». EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации) за январь—сентябрь снизилась на 5,3% до 63,09 млрд рублей, выручка составила 1 трлн 499 млн рублей.

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