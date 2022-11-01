Из-за карантина и голода начали сбегать рабочие с завода по производству iPhone в Поднебесной

На фабрике в китайском Чжэнчжоу официально трудоустроены около 200 тыс. человек.

Они собирают большую часть iPhone, которые затем отправляются в магазины по всему миру.

Завод попал под карантинные меры в связи с новыми вспышками COVID-19. Сотрудники вынуждены работать, питаться и спать на фабрике, указывает Газета.Ru.

Многим питание не положено — его получают только те, кто работают на конвейере. Некоторые едят только хлеб и лапшу быстрого приготовления.

Сотрудники завода бегут с предприятия со своими вещами, перелезая через заборы.

Между тем производство iPhone на фабриках Foxconn может упасть на 30%.

В марте резкий рост числа заражений ковидом выявили в Китае.