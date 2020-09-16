Из-за коронавируса и других напастей в Барнауле заморозили перспективный проект

Строительство на Алтае биофабрики по выпуску заквасок для молочного производства вновь откладывается. Главный инвестор проекта — компания «Киприно» — не может найти подходящую площадку для производства.

Ситуацию вокруг перспективного проекта 15 сентября в рамках онлайн пресс-конференции прокомментировал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

«У инвестора возникли сложности с поиском земельного участка, с уже готовым зданием, обеспеченным необходимой инженерной инфраструктурой. В марте текущего года в связи с пандемией работы в данном направлении были приостановлены. Сейчас рассматривается вопрос о проектировании и строительстве нового здания для размещения производственных линий», — пояснил чиновник.

При этом он отметил, что от проекта инвестор не отказывается и, возможно, в скором времени его возобновит.

Почему это важно

Барнаульская биофабрика в последние годы базировалась на заводе «Лакт». После того, как предприятие закрыли, производство «перекочевало» в НИИ сыроделия.

В 2016 году в руководитель НИИ Александр Майоров рассказывал, что всего 5% используемых в России заквасок производятся в стране. С точки зрения импортозамещения это небольшой показатель.

Фестиваль «Дни алтайского сыра-2018». Родочинская Евгения.

Александр Майоров,

директор Сибирского НИИ сыроделия:

Еще в Советском Союзе на всю большую страну было два подобных предприятия, которые полностью закрывали потребности. Они располагались в Угличе и Барнауле. После перестройки наши закваски были вытеснены продукцией иностранных производителей, прежде всего датской компании Chr. Hansen.

Объемы необходимых инвестиций в проект тогда оценивались в 80 млн рублей.

Надо сказать, что у «Киприно» сейчас есть более серьезные проекты. Компания завершает модернизацию своего предприятия в селе Троицкое. Здесь в течение последних двух лет строится новый сырный цех и большое сырохранилище. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.