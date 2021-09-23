Из-за недобора 80 млрд рублей возникли проблемы с началом отопительного сезона

Эти средства не пошли на полноценную модернизацию и подготовку к сезону, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.
По его словам, недобор связан с тем, что в 2020 году гражданам позволили не платить пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ.
Кроме того, по словам Хуснуллина, подготовку регионов к отопительному сезону значительно тормозил рост стоимости строительных материалов, пишет bfm.ru. Несмотря на все это отопительный сезон начался уже в 58 субъектах России.
В Барнауле отопительный сезон стартовал 21 сентября.