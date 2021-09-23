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Экономика

Из-за недобора 80 млрд рублей возникли проблемы с началом отопительного сезона

При подготовке российских регионов к отопительному сезону возникли системные проблемы на фоне недобора около 80 млрд рублей в период пандемии коронавируса.

Отопление. Тепло.
Отопление. Тепло.
Pixabay.com

Эти средства не пошли на полноценную модернизацию и подготовку к сезону, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

По его словам, недобор связан с тем, что в 2020 году гражданам позволили не платить пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ.

Кроме того, по словам Хуснуллина, подготовку регионов к отопительному сезону значительно тормозил рост стоимости строительных материалов, пишет bfm.ru. Несмотря на все это отопительный сезон начался уже в 58 субъектах России.

В Барнауле отопительный сезон стартовал 21 сентября.

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